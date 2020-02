Um casarão está pegando fogo no bairro do Barbalho, na manhã desta segunda-feira (17). O imóvel fica próximo à Ladeira do Arco.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para combater as chamas. Segundo informações da TV Bahia, três pessos dormiam no local quando o fogo começou. Não há informações sobre feridos.