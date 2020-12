Casarão que foi do pintor Presciliano Silva poderá ser alugado

Residência tem 650m2 e está localizada no bairro de Nazaré (divulgação)

Uma construção datada de 1934 e que pertenceu ao pintor Presciliano Silva (1883-1965), um dos maiores nomes da arte na Bahia, acaba de ser disponibilizada para aluguel. A casa do Boulevard Suíço, no bairro de Nazaré, em Salvador, possui 650m2 de área total e é uma joia da arquitetura em estilo francês, país fonte de inspiração para a obra de Presciliano, que morou na França nos anos da Belle Époque. As gerações que herdaram a residência sempre a mantiveram no circuito cultural da cidade, fosse nos encontros na varanda com a turma da Escola de Teatro, da Escola de Dança e da Bossa Nova da Bahia, organizados pela filha única de Presciliano, Maria Moniz, ou no lendário Atelier Bar, que fez história na cena musical nos anos 80 e era comandado por Maurício Simões, filho de Maria.

A família sugere que o inquilino utilize a casa para diversos fins, inclusive como hotel-boutique, galeria de arte, produtora de filmes, estúdio de gravação, espaço multicultural e clínicas médicas ou de estética.

Mauricio Kurihara e Cilo Badaró (@doisemumfotografia)

Cerimônia intimista

O decorador de eventos Mauricio Kuhirara e o engenheiro Cilo Badaró se casaram na noite do último sábado, numa cerimônia intimista em Salvador. O enlace, que aconteceria nesta mesma data num resort do Litoral Norte, para 350 convidados, em dois dias de festa, foi adiado para o ano que vem em função da pandemia.

Os noivos, juntos há seis anos, trocaram alianças apenas na presença de familiares e amigos mais íntimos, que contaram com jantar assinado pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, padrinho e madrinha do casal. A decoração ficou conta do próprio Kurihara, que optou por uma cerimônia clássica, em tons de preto, branco e amadeirado, para receber a benção de Dom Márcio Tranquilli.

Aloísio Melo e Pedro Imbassahy (Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Inauguração

Os empresários Aloísio Melo, Pedro Imbassahy e João FIamenghi aproveitaram a abertura do verão, anteontem, para inaugurar o restaurante Lôro, na Bahia Marina. A chegada da unidade no complexo gastronômico, localizado na Avenida Contorno, vai ampliar ainda mais a atuação da empresa, que possui restaurantes na Praia do Flamengo, Praia do Forte, Stella Maris e Pedra do Sal. O local conta com projeto assinado pelo arquiteto Gabriel Imbassahy e é repleto de obras de artistas como Gustavo Moreno, Bel Borba, Sérgio Rabinovitz e Marina Melo.

Donata Meirelles e Nizan Guanaes (Redes Sociais)

Temporada baiana

Donata Meirelles e Nizan Guanaes desembarcaram, no início da semana, em Trancoso, no sul da Bahia. Vão passar o Natal e o Réveillon por lá. A previsão do casal é que a estada no vilarejo tenha duração de dois meses.

Painel Manifestações Culturais, de Carybé

Exibição permanente

A obra Manifestações Culturais, de Carybé, acaba de entrar em exibição permanente na área de pré-embarque do Aeroporto de Salvador. Os quatro painéis que, juntos, têm 5m x2,08m, estiveram guardados durante a expansão e a reforma do aeroporto que foi concluída no ano passado. A obra destaca a riqueza cultural da Bahia.

Henri Philippe Reichstul (divulgação)

Poder

Antes um reduto totalmente alternativo, a cidadezinha de Santo André, no sul da Bahia, está começando a tomar ares um pouco mais sofisticados. Entre a turma que está construindo por lá está o economista francês Henri Philippe Reichstul, conhecido por ter sido o presidente da empresa petrolífera Petrobras entre 1999 e 20021. De acordo com a jornalista Joyce Pascowitch, Henri e a esposa, Maria Augusta Gomes, mais filhos e agregados estão fazendo várias casas no mesmo terreno.

Então é Natal A cantora Ivete Sangalo vai celebrar o Natal em Praia do Forte, onde está passando a quarentena. A ceia do dia 24 será intimista, em família, com todos apresentando exame atual e negativo para covid-19. A virada do ano da artista também será no famoso vilarejo.

Última semana De forma presencial, mas também com exposição virtual, a Paulo Darzé Galeria está exibindo até 31 de dezembro, 56 trabalhos, entre esculturas e desenhos, na mostra comemorativa dos 100 anos de Amilcar de Castro (1920-2002). Para visitá-la presencialmente é necessário agendar horário e para acessá-la virtualmente bastar conferir o site www.paulodarzegaleria.com.br