Em cartaz na Bahia Marina desde 17 de agosto, a Casas Conceito é o destino perfeito para quem ama decoração e design e quer estar por dentro das principais novidades em revestimentos, cores, texturas, móveis, objetos e tudo mais que envolve esse rico universo. A arte também faz parte da programação, já que os 29 ambientes trazem obras de grandes nomes e jovens promissores, transformando a mostra em um programa imperdível para quem mora ou visita Salvador.

O projeto concebido pela empresária Andrea Velame está em sua segunda edição. A primeira foi realizada no ano passado, no Horto Florestal. “Foi a primeira mostra de decoração cem por cento baiana e reuniu 35 ambientes criados pelos mais importantes escritórios de arquitetura, design e paisagismo do estado, ocupando duas construções instaladas numa área verde de 12 mil metros quadrados”, conta a empreendedora.

Construída do zero na Bahia Marina, Casas Conceito tem ambientes debruçados para a Baía de Todos os Santos

“Em 2019, nossa bússola nos levou a um lugar que estava rigorosamente na nossa frente”, revela Andrea sobre a escolha do local da mostra de decoração, que ocupa 3 mil metros quadrados de área e foi erguida em 60 dias, tornando-se a primeira cem por cento construída no Brasil. “São 29 ambientes projetados por 30 escritórios, envolvendo 41 profissionais das áreas de arquitetura, decoração e paisagismo e mais de 60 empresas como apoiadores e patrocinadores”. A partir do tema A(mar), surgiram os espaços de até 220 metros quadrados batizados com nomes de destinos a beira-mar de todo o mundo.

Morar Melhor

O tema escolhido para a Casas Conceito 2019 não diz respeito só ao fato da mostra estar na Bahia Marina, literalmente debruçada sobre o mar da Baía de Todos os Santos. Se levado ao pé da letra, A(mar) vem de amor, que pode ser por alguém que queremos bem e também ao próximo. E é essa segunda forma de sentimento que a empresária propõe ao trazer uma parceria inédita com a Prefeitura de Salvador que beneficiará o projeto Morar Melhor.

“A Casas Conceito carrega também uma preocupação social. Após a realização do evento, vamos doar cerca de três mil telhas e outros materiais utilizados na mostra. Serão destinados à melhoria de casas da região da Gamboa”, revela Andrea. “Conseguimos também gerar emprego no período construtivo para mais de 300 pessoas e esperamos um público de 15 mil visitantes”, acrescenta.

A mostra está aberta de terça a domingo, das 16h às 22h. Os ingressos são vendidos pelo Sympla e presencialmente na bilheteria do evento (todos os dias na entrada da Casas Conceito) e custam R$ 40, de quarta a domingo. Nas Terças Solidárias sai por R$ 30 +1kg de alimento não-perecível. Passe de três dias indeterminados (terça a domingo) custa R$ 100 e o passe livre (terça a domingo), R$ 200 (os ingressos são válidos apenas para o dia escolhido). Compras acima de 20 entradas têm 20% de desconto.

Inspire-se

Conheça a seguir as ideias de Marlon Gama, M100 Arquitetura, Adélia Estevez, Fabiane Lessa, Nágila Andrade e Simone Selem para os ambientes que assinam na Casas Conceito.

Living Porto Vecchio

Conceber um projeto que colocasse a tecnologia a serviço do conforto e funcionalidade em um ambiente que propõe a simplicidade de uma morada a beira-mar foi o desafio que Marlon Gama encontrou ao assinar seu Living Porto Vecchio. “Priorizei a criatividade a fim de surpreender os visitantes, mesclando arquitetura, decoração e arte”, revela.

Ambiente de Marlon Gama foi inspirado na cidade de Porto Vecchio, na ilha de Córsega

A cidade francesa localizada na ilha de Córsega foi a fonte de inspiração para o living não só pelo mar, mas também por suas paisagens verdes. Para retratar suas referências, o arquiteto apostou no papel de parede ilustrado por animais em extinção e nas luminárias em formas de pássaros, da Moooi.

Outro destaque vai para o mármore verde Rajastan, cor que segue sendo tendência na arquitetura de interiores e faz menção às lindas paisagens de praia e flora da cidade de Porto Vecchio. Os móveis são todos de madeira de reflorestamento.

Espaço segue cartela de cores mais sóbria

A cartela de cores segue a mesma linha. “Procuramos usar aquelas inspiradas em matérias da natureza, como o branco das areias das praias, o verde das matas e até mesmo o simbolismo dos animais em extinção”, conta Gama. Todos os móveis têm formas orgânicas. Alguns são assinados por premiados designers brasileiros, como Jader Almeida, Sergio Rodrigues e Ronald Sasson. Destaque para a poltrona Fardos, de Ricardo Fazanelo.

O uso de materiais ecologicamente corretos e sustentáveis também foi uma preocupação do arquiteto, assim com a escolha de obras de arte com conotações naturais e orgânicas. Artistas como Paulo Pereira, Florival Oliveira e a família Cravo, que sempre figuram nos ambientes assinados por Marlon Gama, completam suas escolhas para o Living Porto Vecchio.

Obras de arte se destacam na decoração

Refúgio do Forte

A Praia do Forte, com sua combinação mágica de história com o Castelo Garcia D’avila, do contato com a natureza com a reserva Klauss Peters e as piscinas naturais e todo o charme da vila dos pescadores, foi o destino escolhido por Bruna Milcent, Fernanda Milcent e Renan Saturnino, da M100 Arquitetura, para dar o nome – e inspirar – o Refúgio do Forte, um home family praiano.

Praticidade, beleza e aconchego foram as bases para a concepção do projeto da M100

“Esse espaço traz nossa memória afetiva do Verão no Litoral Norte, de tudo o que gostamos de fazer nas férias, rodeado de amigos e de familiares. Espaço para cozinhar, um canto para ler um bom livro, mesa para jogar baralho nas tardes de domingo. Nós gostamos de estar juntos, viver com todos as pessoas especiais por perto”, define Bruna Milcent.

“Traçamos o projeto tendo como as principais bases: praticidade, beleza e aconchego. Nessa linha estamos usando o piso lançamento da PortobelloShop, Ms Barcelona Crystal, que remete ao tom da areia da praia, o revestimento Castelatto Ecobrick Stone, da Pavimenti, que traz textura de pedra para as paredes, e bancadas em mármore Bianco Casa Nova que possuem um rajado esverdeado bastante diferenciado”, explica Fernanda Milcent.

Ambiente visto por outro ângulo

O trio elegeu outros lançamentos para tornar real seu espaço, como “a lâmina Noce Autunno, da Bontempo, a nova coifa vertical e a linha de móveis Organo Systeam da CinexArch, o balanço Kauai, da Tidelli, e a luminária Biz de Jader Almeida, que tem revenda exclusiva em Salvador pela Omni Light, uma grande parceira do nosso ambiente”, conta a criativa.

Para trazer mais um toque de singularidade ao espaço, o trio optou por um tapete em palha de bananeira e couro natural da Companhia das Fibras, que é rústico com uma leitura sofisticada. “Essa linha foi desenvolvida com exclusividade para a Artefacto e para a Artefacto Beach And Country, que está também presente em todos os nossos mobiliários”, revela Renan Saturnino. Em Salvador, a marca é representada pela LB Home. “No forro, apostamos mais uma vez no resgate de nossas riquezas naturais: palha de dendê tramada por artesãos locais, dando um charme e singularidade que só a arquitetura brasileira pode oferecer”, completa.

A arte ganha um capítulo à parte na história de concepção do ambiente. Obras de Maria Kruschewsky, com a simplicidade e riqueza do nanquim, dividem espaço com a peça de Josilton Tom, que traz efeitos brancusianos, simulando partes do corpo, e esquemas como diagramas.

Balanço Kauai, da Tidelli

Loft Palm Beach

“O mar traz consigo a profundidade em todos os sentidos, inclusive a poética”, define Adélia Estevez, que para conseguir este resultado no seu Loft Palm Beach utilizou poucas divisórias, demarcando os espaços através de elementos baixos ou mudanças de piso e altura de teto, para que, ao entrar no ambiente, seja transmitida a sensação de que ele não tem fim, se unindo ao mar e ao céu tanto durante o dia quanto a noite.

Adélia Estevez imaginou uma morada para um casal maduro, que aprecia arte, bem-viver, cultura, grandes espaços, boa culinária e música

Adélia imaginou uma morada para um casal maduro, que aprecia arte, bem-viver, cultura, grandes espaços, boa culinária e música e gosta de receber e compartilhar seus espaços. “Um lugar que eu moraria”, revela a criativa, que defende como ponto central do projeto o compartilhamento de experiências e a quebra de paradigmas. “Onde o público e privado se misturam, virando uma grande unidade, ao mesmo tempo em que cada espaço possui sua demarcação clara”.

No loft, de 80 metros quadrados, foram trabalhados diversos elementos, como madeira, que traz aconchego e esquenta o ambiente, porcelanato, mármores e papéis de parede para dar um ar sofisticado. O projeto foi dividido em living, onde os materiais variam, deixando a tradicional madeira e estofados em couro com ar bem contemporâneo. O mobiliário foi assinado por grandes nomes, como Sergio Rodrigues, Jader Almeida, Daniela Ferro, Ricardo Fazanelo, Gustavo Bitencourt, Elisa Ateniense, Guilherme Wentz, Ronaldo Sasson, Bruno Faucs e Paulo Sartori.

A cozinha gourmet foi pensada para ser um lugar especial para receber convidados e saborear uma boa refeição

A cozinha gourmet, produzida pela Bontempo, foi pensada para ser um lugar especial para receber convidados e saborear uma boa refeição. “A Coifa Pura é a vedete do ambiente, idealizada pelo estúdio italiano Adriano Design. Um projeto que subverte a tipologia tradicional desse produto”, destaca a designer.

A suíte também teve marcenaria produzida pela Bontempo, que aproveitou totalmente o espaço. Ao lado, uma sala de banho, com banheira e cuba esculpidas no mármore Casanova, é arrematada pelos painéis Decorato Mosaico Bloccato, concebidos pelo Studio Bontempo. Ali, uma grande parede de vidro dá abertura à entrada da luz natural.

Peças do badalado Jader Almeida proporcionam um toque personalizado e exclusivo à iluminação do ambiente. Sobre os criados, Adélia optou por dois abajures permeados por delicados movimentos circulares e curvas sutis compondo o forte impacto visual.

Detalhe do quarto do Loft Palm Beach

Bangalô Maldivas

Destino entre os mais cotados entre celebridades, artistas, influenciadores digitais e casais apaixonados em lua de mel, as ilhas Maldivas são o hype do momento. O país-arquipélago asiático, que tem 90% de seu território composto por águas, inspirou a designer de interiores Fabiane Lessa na criação do seu projeto para a Casas Conceito, o Bangalô Maldivas.

O espaço foi criado em homenagem à cantora Ivete Sangalo e seu marido Daniel Cady. “Gosto muito da Ivete. Tenho um carinho e admiração por ela”, afirma a profissional. O ambiente foi pensado para um casal que deseja relaxar e contemplar o mar azul e transparente da ilha do oceano Índico, refletindo o clima de romance vivido recentemente nas férias do casal.

O espaço foi criado em homenagem à cantora Ivete Sangalo e seu marido Daniel Cady

Para compor esse universo, Fabiane elegeu o mármore travertino para o piso do seu ambiente. No mobiliário, além de lançamentos encontrados no mercado, o projeto contará peças autorais da designer, que é estreante na mostra. Entre elas, um biombo produzido em marcenaria com acabamento em cordas de sisal e um bar móvel.

Em meio à composição, destacam-se também o sofá curvado, a escrivaninha e os assentos em madeira do catarinense Luan Del Savio, que tem suas peças expostas nos principais showrooms da América do Sul.

O projeto traz também uma banheira com vista de frente para o mar da Baía de Todos os Santos

Outro ponto alto é a poltrona em couro com acabamento de aço carbono que leva a assinatura do jovem goiano André Lenza. O arremate fica por conta do design singular do cabideiro desenhado pela arquiteta gaúcha Rejane Carvalho Leite.

O projeto traz também uma banheira com vista de frente para o mar da Baía de Todos os Santos. Tons neutros, seguindo as nuances do branco, compõem a proposta, que inclui esculturas do conceituado artista plástico pernambucano Eudes Mota. “Eu amo o mar e o clima em torno deste ambiente. Teria, sem sombra de dúvida, esse projeto em minha casa”, completa Fabiane Lessa.

Tons neutros, seguindo as nuances do branco, compõem a proposta

Cozinha Bodrum

Para Nágila Andrade, a Praia de Bodrum, na Turquia, é uma das mais bonita do mundo. E foi nesse lugar especial que a designer de interiores buscou inspiração para assinar seu ambiente, a Cozinha Bodrum. “Como fiz uma cozinha pensada para um grande chef, não poderia escolher um local melhor em gastronomia do que a Turquia”, revela.

Aconchego é a palavra de ordem na Cozinha Bodrum de Nágina Andrade

Para a segunda participação na Casas Conceito, Nágila mudou um pouco seu estilo, partindo para uma cartela de cores mais escura no piso, paredes e mobiliário. “Eu gosto muito do aconchego, principalmente em um lugar de trabalho, como é a cozinha, hoje comandada muito mais pelo homem, por isso a opção de um espaço mais masculino”, explica.

No lado do estar, a escolha foi por móveis com design contemporâneo no tom cru “para dar leveza”

Para conceber o ambiente, a designer elegeu os lançamentos da Dellano em madeira, lacas e vidros. No lado do estar, a escolha foi por móveis da Casabella com design contemporâneo no tom cru “para dar leveza”. Na iluminação entra a Ominne com pendentes desenhados para o espaço. Uma obra de arte de Zeca Fernandes, pela galeria Pena Cal, enriquece o projeto.

Na iluminação entra a Ominne com pendentes desenhados para o espaço

Living Capri

Já imaginou a Costa Amalfitana logo ali? O clima da fascinante Ilha de Capri pode ser sentido na Bahia Marina. É que a designer de interiores Simone Selem buscou todas as suas lembranças da ínsula italiana para conceber seu projeto nesta edição da Casas Conceito. “Em minha última viagem a Capri, o modo de viver das pessoas me chamou muito a atenção. A pelicular arquitetura italiana, que mistura o clássico e elegante com o casual, foi minha inspiração para a mostra”, revela Simone.

O clima da fascinante Ilha de Capri inspirou Simone Selem para criar seu living

Com formação em Interiores e cursos de aperfeiçoamento em São Paulo, Milão e Nova York, a decoradora levou incontáveis referências pessoais para seu living. “A gente meio que aproveita a mostra de decoração para imprimir o que de fato gostamos e acreditamos, tanto no trabalho quanto no modo de viver”, afirma a designer, que elegeu a versatilidade da linha casual para o seu projeto.

“O casual não precisa necessariamente ser praiano ou rústico, está muito mais ligado ao estilo de vida de quem valoriza, por exemplo, materiais com riqueza de texturas, acabamento minucioso e matéria-prima mais próxima do aspecto original possível. Um legítimo espírito low profile”, completa.

Os tons mais claros e amadeirados suaves, em vertentes do off white, se destacam

Os tons mais claros e amadeirados suaves, em vertentes do off white, se alinham à presença do cristalino mar azul turquesa, totalmente integrado ao ambiente, em menção à paisagem de Capri. “O único tom que sobressai e prevalece é o do mar”, afirma a designer. Persianas em lâminas de madeira controlam a luminosidade do espaço por meio da automação, a fim de unir a luz natural ao delicado projeto de iluminação branca sobreposto, reafirmando a importância da tecnologia e suas possibilidades para com a qualidade de vida nos dias atuais.

Em meio ao mobiliário do Living Capri é possível encontrar peças icônicas de artistas renomados. Entre elas, a poltrona Jamaica, do designer dinamarquês Hans J. Wegner. Em volta da mesa de jantar, assinada pela paraibana radicada no Rio de Janeiro Jacqueline Terpins, estão cadeiras Cantú, um dos clássicos de Sergio Rodrigues.

O efeito desgastado da parede de tijolos foi feito manualmente pela própria designer

Para Simone, a parede branca de tijolos rústicos é ponto alto do projeto. O efeito de desgaste, em referência a arquitetura da Costa Amalfitana e as edificações de Capri foi produzido manualmente pela própria designer. “Um trabalho handmade, feito por mim, com massa corrida e tinta na cor Shitake, da Sherwin-Williams, personaliza o ambiente”, revela. Uma estante linear de 11 metros, disposta em toda extensão, recebeu uma produção composta apenas por esculturas em cerâmica e obras de arte em madeira.

Participando pela segunda vez da mostra, a decoradora entrega sua expectativa quanto a esta edição do evento: “Eu participei ano passado e foi muito prazeroso. Os colegas envolvidos e a equipe técnica me dão muito segurança em integrar a Casas Conceito. Não é somente uma exposição de móveis, revestimentos ou pisos. Trazemos nossos conceitos de morar e viver”, afirma Simone. “Quando soube que seria na Bahia Marina, meus olhos brilharam. Para mim é um dos lugares mais bonitos que Salvador tem, logo agregaria muito o trabalho de todos os envolvidos”, completa.

Patrocinadores

Vitrine das tendências do mercado de arquitetura, design e paisagismo, a Casas Conceito se consolidou como espaço para ativação de marcas dos mais diversos segmentos e atrai parcerias de peso. São patrocinadores a Bahia Marina, Ilhas Bimbarras, Kohler, Sherwin-Williams, Placo, Saint-Gobain Glass, Shopping da Bahia. Apoio: Lider Interiores, Pavimenti, Transparence Vidros, Home Design, D’Cores Tintas, Prefeitura de Salvador, Paiva Ribeiro Engenharia e Divisaglass.





