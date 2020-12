Casas Conceito: Torre e Residencial Orion, sob medida para quem ama contemplar a natureza

Viver à beira da Baía de Todos os Santos, com acesso a toda a exuberância natural da região é um privilégio para poucos, e aqueles que lá moram repartem uma característica em comum: o prazer em contemplar a natureza. Foi pensando nisso que os ambientes da Torre Orion e Residencial Orion, imóveis que integram a Mostra Virtual Casas Conceito, foram projetados: para dar às famílias e aos seus convidados, a possibilidade de desfrutar da melhor forma de uma das vistas mais cobiçadas de todo o Brasil.

Este ano, a Casas Conceito Virtual Experience como o próprio nome já indica, levou a mostra para ambiente 100% digital, idealizando um bairro em meio à Baía, formado por prédios e casas dentro do mar, sob o enrocamento das pedras. Entre os espaços da mostra está a Torre Orion, um edifício de planta livre que conta com cinco apartamentos de 450m², assinados por nomes da arquitetura, como Roberto Migotto, Flávio Moura, Aline Cangussú, Dolores Landeiro e Marcus Barbosa. Já a o Residencial ORION é formado por uma casa de 450 m², assinada por Nathalia Velame, e dispõe de piscina e heliponto.

Apartamento Origem projetado pela arquiteta Aline Gangussú. (Imagem: Quântica Design)

Na Torre Orion, o apartamento Origem projetado pela arquiteta Aline Cangussú, foi feito sob medida para um casal que, depois de morar fora de Salvador, com os filhos já criados, está retornando para a sua cidade natal. Assim, a arquiteta buscou ampliar o espaço, ao máximo, para criar uma integração entre todas as áreas, permitindo reuniões entre amigos e o convívio com familiares da melhor maneira possível.

O espaço Origem traz um perfil clean, aconchegante, versátil e integrado, que se modifica com o uso de portas que dão diversas funcionalidades a um mesmo ambiente. “Quero que o visitante se sinta acolhido ao entrar no apartamento”, explica Aline. O destaque do ambiente é o layout das áreas sociais; o living é o elo entre a sala de jantar e a adega, com a parte de convívio da família composta por sala de jogos e escritórios, todos conectados. Segundo a arquiteta, ela optou por uma linha da arquitetura de base, com elementos neutros para permitir que a decoração e o mobiliário entrassem em sintonia. “Uma das soluções foi o uso que das portas Cinex, que permitem integrar os espaços ou dar privacidade, com um toque de modernidade e leveza”, aponta.

As cores sempre são um elemento fundamental nos ambientes criados pela profissional, que utiliza tons leves, suaves e que permitem que a arquitetura seja extremamente durável.

O espaço Mar da Bahia foi idealizado pela arquiteta Dolores Landeiro. (Imagem: Quântica Design)

Mar da Bahia

Por sua vez, o apartamento Mar da Bahia, de autoria da arquiteta Dolores Landeiro, foi imaginado para um casal que gosta muito de viajar e receber amigos. A base do projeto também busca a integração de espaços amplos, com área de wine bar próxima à sala de jantar, um sofá confortável para compartilhar e assistir a um bom filme ou show. A decoração é marcada por tons claros e obras de arte de artistas baianos, destacando a identidade da terra.

O projeto, segundo Dolores, valoriza a cultura local com a riqueza dos detalhes de móveis e peças de design. “A emoção está presente no espaço e que o visitante perceberá um apartamento para ser vivido em toda sua plenitude, com uma bela vista para o mar e obras de arte da Terra Bahia para sempre lembrar suas origens”, afirma.

Flávio Moura é o autor do apartamento dos sonhos de um casal de filhos gêmeos. (Imagem: Quântica Design)

Apartamento dos Sonhos

O número 301 da Torre Orion ficou sob responsabilidade do arquiteto Flávio Moura, que apresentou o que ele intitula como apartamento dos sonhos para um pai e uma mãe que possuem um casal de filhos gêmeos (um menino e uma menina) de 15 anos. Segundo o autor, essa família adora receber amigos em casa, por isso foram criados alguns ambientes distintos, sendo que convergem na área social. Além do living e do home theater, o projeto integra o home bar e a sala de jantar à cozinha.

A área íntima conta com uma suíte master com sala de banho e closet amplos e confortáveis. A suíte da filha segue uma linguagem romântica e a do filho mais esportista, que é sua grande paixão. O projeto leva traços modernos, toques clássicos e, claro, riqueza nos detalhes. Flávio destaca como um dos pontos fortes o home bar, local da casa totalmente equipado para tomar drinks. Tem adega, cervejeira, máquina de gelo e um lounge, com sofás e poltronas. Outro destaque é a bancada no centro da ilha na sala de banho, onde existem cubas independentes para o casal, bem como espaço para fazer cabelo e maquiagem.

“A emoção está presente sempre em meu trabalho, seja no cuidado com toda a harmonia dos materiais, seja na riqueza dos detalhes. Procurei deixar meu projeto bem elegante e fiel ao meu estilo de trabalhar”, conta Flávio.

A liberdade de expressão foi a bússola do arquiteto Marcus Barbosa, na criação do seu projeto. (Imagem: Quântica Design)

Liberdade de Expressão

O conceito do projeto desenvolvido pelo escritório de Marcus Barbosa para o apartamento da Torre Orion, partiu da liberdade de expressão possibilitada pelo modelo de planta livre. Mesmo se tratando de uma área com 450m2, o profissional optou por um apartamento de quarto e sala.

O espaço é projetado para um casal maduro cujos filhos já saíram de casa. A concepção do projeto parte de um design limpo nas suas especificações, de modo a oferecer conforto e qualidade, valorizando a arquitetura e o design. "Escolhi o branco para trazer mais destaque para o design das peças escolhidas", conta. Marcus ainda explica que morador deste apartamento é um colecionador e apaixonado pelo mobiliário brasileiro.

O piso utilizado no apartamento é formado por pedras brutas naturais e irregulares, paginadas uma a uma. As paredes são revestidas em lâmina de madeira, e o forro recebeu um ripado também em madeira para aquecer o design das peças do projeto. A única peça internacional foi a poltrona Mamma Mia a UP5, de Gaetano Pesce, que completou 50 anos em 2019 e divide espaço com um piano de cauda, uma das paixões da dona da casa. “Por ser uma mostra virtual, procuramos trazer a emoção através da música e das obras de arte associadas ao design”. O espaço ainda conta com escultura de Amilcar de Castro que divide espaço com uma tela de Luiz Varanda, uma foto de Christian Cravo e um relevo de autoria do próprio Marcus Barbosa.

Este ano, Roberto Migotto apresentou o RM Salvador na mostra virtual. (Imagem: Quântica Design)

RM Salvador

O apartamento RM Salvador, assinado por Roberto Migotto, foi totalmente pensado para clientes modernos, cosmopolitas e que gostam de morar com personalidade. A base do projeto são as formas orgânicas, a partir das quais o arquiteto definiu um layout fluído e fácil de ser vivenciado. “Espero transmitir através deste meu projeto virtual um novo olhar para que as pessoas possam desfrutar do ambiente de sua casa de uma forma mais integrada e despojada”, conta.

O arquiteto utilizou uma base de tons claros e neutros, compostos por peças de formatos orgânicos em uma composição de designers consagrados e novos. Como piso, a escolha foi o Quartzo Taj Mahal nas áreas sociais, enquanto na área reservada a opção foi uma releitura dos antigos parquets com um desenho exclusivo e inédito em madeira clara.

Já a iluminação do apartamento busca valorizar a luz indireta. A marcenaria sob medida foi fundamental para o layout do apartamento. Os tapetes também foram desenhados por Migotto especialmente para a mostra e, nas janelas, a opção foram as persianas country woods com acabamento em bambu e xales em linho, da coleção Petrópolis.

O conceito contemporâneo marca a criação de Nathalia Velame para a mostra. (Imagem: Quântica Design)

Residencial Orion

Livre para criar em uma casa de 450 m², Nathalia Velame pensou para o Residencial Orion o conceito de uma casa contemporânea, leve, com materiais de qualidade, atemporais e com muita personalidade. “O espaço foi projetado para um casal sem filhos, que ama receber os amigos, curte arte e degustação de vinhos. O ambiente é propício ainda à prática de exercícios físicos com vista para o mar e à contemplação do pôr do sol”, explica. Ela aponta que a base de cores é mais neutra, mais natural, com tons mais suaves, que vão do areia ao verde.

Tendo a Baía de Todos os Santos como grande fonte de inspiração, Nathalia buscou valorizar a vista privilegiada e colocou como ponto de destaque a varanda, com uma piscina em vidro e mobiliário que convidam a experiências de lazer que vão desde atividades físicas a um local para degustar um bom vinho. Nos pisos, a profissional trouxe a madeira preta ebanizada e carbonizada. O projeto de iluminação adota a luz indireta, mais intimista, que dá a possibilidade de colecionar peças decorativas, assim, o espaço conta com uma coleção de abajures.

Na mostra virtual, a designer de interiores pôde realizar alguns sonhos, como a instalação de uma adega toda feita em acrílico, o revestimento em mármore do forro do sanitário e closet, além da especificação de algumas luminárias da Lalique e Baccarat. “Acredito muito no formato digital, é novo, é tendência, é real e veio para ficar. É inspirador deixar a imaginação fluir e se permitir sonhar, criar e planejar”, diz Nathalia.



Estes e os outros ambientes que compõe a mostra de decoração Casas Conceito podem ser visitados no site www.andreavelame.com.br.

A Casas Conceito Virtual Experience é uma realização do Grupo AV com patrocínio da Home Design, Transparence Vidros e Ilha Bimbarras e apoio da Dell Anno Salvador, Sherwin Williams, Omni Light, Uniflex Única, Home Design Casual, Basica Home e jornal Correio.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.