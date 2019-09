Casas legislativas abrem vagas em todo o país

Remuneração atrativa e até a possibilidade de 14º salário. Estabilidade, possibilidade de acumular cargo público e outro na iniciativa privada, carga horária mais leve. Essas são algumas das vantagens que os funcionários dos poderes legislativos municipal e estadual.

No momento, para os concurseiros baianos interessados nesta carreira, as oportunidades estão apenas em estados vizinhos. São pelo menos 102, com salário que pode chegar a R $ 8.783,53.

Para o professor e advogado André Malheiros, embora ainda não haja indicativo deum novo concurso por aqui, o momento é o de o estudante começar a se preparar. “É muito proveitoso começar a preparação quando o edital ainda não foi lançado, aliado a isso, há uma grande perspectiva que sejam abertas vagas remanescentes”, orienta.

O professor também enfatizar que a maioria dos conteúdos estudados para uma seleção aberta por determinada assembleia ou câmara pode ser adaptada para certames de outras casas legislativas. “Na verdade, quando o candidato entende a estratégia de estudo, baseada na leitura atenta dos editais e em preparar uma boa base de aprofundamento para as disciplinas gerais, treinando questões para as disciplinas específicas, ele consegue otimizar o tempo e aprofundar onde é necessário que haja aprofundamento”, explica.

No caso das seleções para o Poder Legislativo, Malheiros chama atenção para o fato de que, além do Direito Administrativo, Processual, Constitucional e Penal, o grande diferencial está nos regimentos internos dessas instituições. “Também vale analisar o cargo pretendido para se verificar exigências ainda mais específicas”, completa.

A Câmara Municipal de Montes Claros (MG), por exemplo, abriu 13 vagas para candidatos de níveis médio e superior. As vagas são para Agente do Legislativo, Técnico em Tradução e Interpretação de Libras, Analista do Legislativo (Consultor Administrativo), Analista do Legislativo (Consultor em Direito), Analista do Legislativo (Contador) e Controlador Interno. As remunerações variam de R$ 2.042,75 a R$ 8.783,53, com carga horária de até 40 horas semanais.

A também mineira Ouro Preto seleciona 14 servidores para os níveis médio e superior para cargos de Controlador Interno, Contador, Advogado, Analista de Sistemas, Agente Legislativo e Administrador de Compras e Patrimônio. Os vencimentos vão de R$ 1.098,91 a R$ 4.477,33.

Já em São Paulo, a Câmara de Taboão da Serra abriu 13 vagas para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com vencimentos variáveis entre R$ 1.452,00 a R$ 4.980,00, para uma jornada de 40 horas semanais. Os classificados terão direito a cesta básica; cesta de limpeza e higiene; vale transporte; vale refeição de R$ 569,80; subsídio de R$ 250,00 para Convênio Médico.

A Câmara de Água Clara (MS), preencherá 12 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade, para Assistente de Vídeo/Mídia, Auxiliar de Serviços Gerais, Jardineiro e Vigia(fundamental); Assistente Administrativo e Recepcionista (médio); Advogado, Controlador Interno, Contador e Jornalista (superior). A remuneração varia de R$ 1.020,78 a R$ 5.350,00. A jornada de trabalho semanal é de 20 horas para os cargos de nível superior e de 40 horas para os demais cargos.



IBGE abre novo certame

Seleção

Edital abriu um total de 2.658 vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2020, em todo o Brasil. Dessas, 164 são para a Bahia.

Salvador com nível superior

Das 164 vagas abertas no estado, 96 são para o cargo de Coordenador/a Censitário/a de Subárea (CCS). Elas exigem nível superior em qualquer área de conhecimento e carteira de habilitação definitiva ou provisória, dentro do prazo de validade, no mínimo, para a categoria B. Há 17 posições em Salvador, 2 em Feira de Santana, 2 em Camaçari e as demais no interior do estado, em 75 municípios (1 vaga por município). O cargo tem remuneração de R$ 3.100, e as inscrições no processo seletivo custam R$ 58.

Salvador com nível médio

As outras 68 vagas são para o cargo de Agente Censitário/a Operacional (ACO), todas em Salvador, exigindo apenas nível médio completo. Têm remuneração de R$ 1.700, e as inscrições custam R$ 42,50. Para ambos os cargos (CCS e ACO), a jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas por dia. A previsão de duração do contrato é de até 12 meses, com renovação mensal mediante avaliação do contratado.

O prazo de 12 meses pode ser prorrogado, conforme previsto na lei nº 8.745, de 1993, caso haja necessidade e disponibilidade de recursos orçamentários.Todos os contratados farão jus aos auxílios alimentação, transporte e pré-escola, férias e 13º salário proporcionais.