Caseiro de sítio acusado de tentativa de estupro é preso na Bahia

O acusado de tentar estuprar uma mulher no município de Teofilândia, no nordeste da Bahia, foi preso nesta sexta-feira (11). Conforme informações da Polícia Civil, a mulher foi abordada pelo criminoso, caseiro do sítio onde reside, que a agarrou e tentou tirar sua roupa. O crime aconteceu no dia 31 de outubro.

“Representamos pela prisão do investigado, que estava foragido desde o ocorrido. A mulher só não foi violentada porque conseguiu atingi-lo com um golpe utilizando uma garrafa. Mesmo assim, a vítima ficou bastante machucada e foi levada para o hospital”, explicou o titular da DT/Teofilândia, delegado Daniel Tuhy.

O preso foi encaminhado para a unidade policial, onde teve o mandado de prisão cumprido. Ele foi ouvido e encaminhado para exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e posteriormente encaminhado para a carceragem, onde segue à disposição da Justiça.