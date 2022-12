Casimiro bate mais um recorde mundial de audiência no YouTube com a Copa

O streamer Casimiro Miguel mais uma vez saiu na frente. Ele bateu o próprio recorde mundial de dispositivos conectados simultaneamente em uma live do YouTube. Durante o primeiro tempo do jogo entre Brasil e Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, a transmissão da CazéTV registrou mais de 5,2 milhões de usuários assistindo na marcação em tempo real.

"Isso já é o recorde da história do YouTube, tá? O YouTube mandou para a gente a confirmação, é a maior live da história da plataforma", disse Casimiro aos 45 minutos de primeira. O narrador Luis Felipe Freitas completou: "O YouTube confirma, as três maiores audiências da história da plataforma são da CazéTV".

Além do número registrado no YouTube, a CazéTV também alcançava mais de 330 mil dispositivos na Twitch, o que confere ao jogo de hoje um novo recorde também de transmissões de futebol pela internet no Brasil, com mais de 5,5 milhões simultâneos.

Casimiro transmite a Copa do Mundo por meio de uma parceria firmada entre Fifa e LiveMode. O pacote da CazéTV dá direito a um jogo por dia ao vivo e com imagens, além dos replays com pequenos atrasos das outras partidas da Copa.

