Caso Henry: Dr. Jairinho vai para cela coletiva

21 dias após sua prisão, o vereador Dr. Jairinho foi transferido, nesta quinta-feira (29), para uma cela coletiva no presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada ao R7 pela Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária).

Jairinho e sua companheira, Monique Medeiros, foram presos em 8 de abril por conta do assassinato do menino Henry Borel, de 4 anos.

Monique, no entanto, ainda está em isolamento, pois testou positivo para covid-19. Ainda não há previsão de quando ela se juntará às outras detentas.

Caso Henry

O menino Henry Borel, 4 anos, deu entrada já sem vida em um hospital do Rio na madrugada do dia 8 de março, com vários ferimentos contundentes no corpo. O padrasto, o vereador Dr. Jairinho, e a mãe, Monique, disseram que tinham achado a criança caída ao lado da cama, já desacordado.

A polícia já ouviu diversas testemunhas na investigação, incluindo a mãe, padrasto, o pai, o engenheiro Leniel Borel de Almeida, e a avó de Henry, Rosângela Medeiros da Costa e Silva. Três médicas do hospital para onde o menino foi levado, vizinhos, a babá, a professora, a psicóloga e duas ex-namoradas de Jairinho também prestaram depoimento, entre outros.

Jairinho e Monique foram presos preventivamente por conta do caso. O delegado responsável diz ter certeza que o vereador matou o menino e a mãe foi conivente.