Casos de covid-19 aumentam 90% em Itapetinga após testes em empresa

Após diversos funcionários apresentarem sintomas de covid-19, a Prefeitura de Itapetinga determinou, na última quinta-feira (25), que a empresa Tabocas, instalada na cidade para a construção de linhas de transmissão de energia, suspendesse suas atividades até que todos fossem testados. De acordo com a administração municipal, dos 300 empregados testados, 169 tiveram diagnóstico positivo para a doença, conforme resultados nesta segunda-feira (29). Antes, a cidade já tinha 196 casos, o que representa um aumento de 90% de um dia para o outro.

Ainda segundo a prefeitura, a empresa já havia apresentado dois exames positivos de seus funcionários há cerca de duas semanas e novas revelações de casos foram surgindo após infectados testarem em postos de apoio espalhados pela cidade.

Após correr a notícia de que houve mais de 60 casos positivos em colaboradores da empresa alojados em Maracani, cidade vizinha, a prefeitura de Itapetinga exigiu novos exames para que a empresa pudesse voltar a funcionar.

Segundo a prefeitura, a partir da determinação a empresa colocou os empregados que testaram positivo em alojamentos como pousadas e hotéis para evitar a disseminação do vírus.

Os funcionários que testaram negativo também foram colocados em isolamento por sete dias, prazo em que pode começar o aparecimento de sintomas. Se apresentarem algum sintoma gripal, também terão que passar pelo teste. Todos os casos estão sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica, afirma a gestão.

Além disso, a Tabocas também ficou responsável por apresentar um plano de contingência com medidas de prevenção para conter o avanço de casos em suas instalações. As atividades da empresa ficarão suspensas por 30 dias.

Casos no município

Com as novas confirmações, Itapetinga saltou de 196 para 374 casos confirmados da doença entre domingo e esta segunda-feira (29), conforme dados do boletim epidemiológico municipal. Deste total, 69 pessoas já estão recuperadas, mas 11 pessoas não resistiram e faleceram. A cidade tem, portanto, 299 infectados com o vírus ativo no corpo e 31 casos ainda estão em investigação.