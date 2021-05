Cassiano, autor de 'Primavera' e 'Coleção', morre de covid no Rio de Janeiro

Morreu, nesta sexta (7), o cantor e compositor Cassiano, de 77 anos, vítima de covid-19. O artista estava internado desde o final de abril, no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Paraibano de Campina Grande, Cassiano foi para o Rio de Janeiro nos anos 60. Ela gravou poucos discos como cantor, mas foi cantada por intérpretes do país e em diversos ritmos. Suas canções, 'Primavera' e 'Eu amo você' se tornaram sucesso na voz de Tim Maia.



"A lua me deu" se tornou hit em diversos ritmos, do pop ao pagode, passando pelo forró. Outro sucesso nacional foi 'Coleção', trilha sonora da novela Locomotivas, da Globo, em 1977, se tornou uma das canções atemporais do país, passando por diversas gerações e mantendo o sucesso. ‘Coleção’ chegou a ser gravada por Ivete Sangalo.