Castramóvel oferece atendimento gratuito em Pau da Lima

Quem tem cães ou gatos e pretende castrar os animais terá uma oportunidade gratuita na próxima semana, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. A partir de segunda-feira (8), o castramóvel, serviço itinerante de castração oferecido pela Prefeitura, inicia os atendimentos à população na Rua Pastor José Guilherme de Moraes, 7, próximo à Delegacia Territorial.

A expectativa é realizar 30 procedimentos por dia, de segunda a sexta, das 8h às 13h. Outro castramóvel itinerante está realizando atendimentos em São Cristóvão, na Rua São Paulo, 145, ao lado do Shopping São Cristóvão. A diretora de Proteção Animal da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Tainara Ferreira, explicou a importância do procedimento.

“A castração prolonga a vida do animal e faz o controle populacional. Previne doenças como tumores, a exemplo do câncer de mama nas cadelas ou gatas. O procedimento diminui também a demarcação de território e, em muitos casos, reduz a agressividade do animal”, afirmou.

As castrações podem ser agendadas no e-mail agendamento.dipa@gmail. com ou presencialmente nos postos de saúde da rede municipal. É necessário enviar RG e CPF do tutor, comprovante de residência de Salvador, cartão do SUS e cartão de vacina antirrábica do animal atualizada.

No dia agendado é realizada a triagem do animal e, caso esteja tudo em ordem com a saúde, a castração é feita em seguida. Por conta da pandemia, a recomendação é que compareça apenas o tutor e o animal, para não gerar aglomeração.