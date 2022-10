Catar terá três navios de cruzeiros como hospedagem durante a Copa do Mundo

Para comportar delegações, profissionais de diversos setores e os cerca de 1,2 milhão de torcedores esperados para a Copa do Mundo de 2022, o Catar precisou impulsionar a construção de novos meios de hospedagem. E como as opções em terra firme não foram suficientes, uma parte significativa dos visitantes dormirá em três navios de cruzeiros, que permanecerão atracados no porto turístico de Doha durante todo o Mundial da Fifa.

As três embarcações fazem parte da frota da armadora italiana MSC, que assinou um contrato com o Comitê Organizador da Copa para fornecer o serviço. Serão dois navios bem tradicionais (o MSC Opera e o MSC Poesia), e um que será inaugurado dias antes do pontapé inicial do Mundial, o MSC World Europa.

Os três navios juntos somarão 4.954 quartos. O maior deles, o World Europa, terá 2.626 cabines, com capacidade para até 6.762 passageiros. Já no MSC Poesia, ao menos 3.013 pessoas poderão se hospedar nas 1.257 habitações. E o MSC Opera oferece 1.071 cabines para até 2.679 hóspedes.

As quase cinco mil cabines disponíveis nos três navios correspondem a uma pequena fração do total que o país precisará para acomodar tanta gente durante as quatros semanas de duração da Copa. O Comitê Organizador da Copa estimou que seriam necessários 130 mil quartos. Por isso, há um grande esforço para se encontrar meios alternativos, como o aluguel por temporada de imóveis já existentes, ou de casas pré-moldadas erguidas em zonas mais afastadas especialmente para a Copa. Até grandes acampamentos para torcedores, chamados de "Fan Villages", com milhares de unidades, foram montados.

Apesar da grande expansão da rede hoteleira (alguns dos projetos mais importantes devem ser inaugurados nas próximas semanas), o número total de quartos de hotel no país é relativamente baixo. A maior parcela fica em Doha. E mesmo assim, 80% dos 31 mil quartos da capital já haviam sido reservados pelos organizadores do evento para serem distribuídos entre seleções, pessoas que irão trabalhar na Copa e convidados da organização, dos patrocinadores e do próprio governo catari. O restante já está sendo disputado pelos torcedores que já compraram o ingresso.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia