Catuense está de volta ao futebol baiano

Um dos mais tradicionais clubes do futebol baiano, a Catuense está de volta ao cenário estadual após ficar inativa por seis temporadas. Em 2020, o time irá disputar o Campeonato Baiano das categorias sub-15 e sub-17 no segundo semestre. A equipe de Catu, vale lembrar, já teve participações em competições nacionais como as Série A, B e C, além da Copa do Brasil.

A Catuense também já revelou diversos jogadores conhecidos no Brasil, muitos deles com passagem de sucesso pelo Bahia, como Zanata, Luiz Henrique, Vandick, Naldinho e Bobô, campeão brasileiro em 1988 pelo tricolor.

A confirmação da volta foi dada pela vice-presidente do Bem-te-vi, Cida Pena, em visita na Federação Bahiana de Futebol, na sexta-feira passada.

Rodada dupla gerou problemas

O Bahia emitiu nota após os incidentes na Fonte Nova no último sábado (7), quando houve rodada dupla do tricolor. Segundo o clube, houve problemas no acesso ao estádio pelo portão norte (Ladeira da Fonte), com aperto e empurra-empurra, e nos bares, com falta de produtos e bebidas quentes, além de filas. O Bahia lamentou e disse que os fatos são inadmissíveis, uma vez que já se esperava grande público para a rodada dupla no estádio.

Ídolo Marcelo Ramos no Bahia

Sexto maior artilheiro da história do Bahia, com 128 gols, o ex-jogador Marcelo Ramos está de volta ao clube. Ele foi contratado para ser treinador das categorias sub-13 e sub-14 do Esquadrão. Em seu Instagram, Marcelo agradeceu ao clube e ao presidente Guilherme Bellintani. “Tenha certeza nação tricolor que darei à minha vida e vou me preparar da melhor maneira possível como fiz enquanto atleta do clube”, escreveu Marcelo.

Grupo elege nova presidente

A Nova Ordem Tricolor, grupo de conselheiros do Bahia, elegeu uma mulher como presidente. Trata-se da engenheira civil Mariana Cardoso, 32 anos, há seis como sócia do tricolor. Através de seu Twitter, Mariana agradeceu o apoio e falou sobre o assunto. “Espero que, estando a frente de um grupo político, eu consiga, de alguma forma, incentivar a participação de outras mulheres na vida política do clube!”, escreveu.

2ª edição do Confut Nordeste será em Maceió

Depois da primeira edição no Recife, a Confut Nordeste confirmou Maceió como sede em 2020. O evento na capital alagoana será nos dias 5 e 6 de novembro. A conferência reúne dirigentes e outros profissionais ligados ao esporte na região em um ciclo de palestras, paineis e exposição de cases de sucesso. Este ano, comunicação e intermediação de atletas serão temas presentes na programação.

Parceria com o Facebook

Onze clubes brasileiros fecharam parceria com o Facebook, que vai disponibilizar vídeos de conteúdos exclusivos nas páginas dos times. A dupla Ba-Vi está fora. São eles: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Grêmio e Athletico-PR.