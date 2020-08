Cauan tem 'melhora significativa' e deve deixar UTI hoje, diz família

O cantor Cauan Máximo, sertanejo que faz dupla com Cleber, teve "melhora significativa", segundo boletim divulgado nesta segunda-feira (24) pela família. A expectativa é que ele tenha alta ainda hoje da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Cauan está há 12 dias hospitalizado por conta da covid-19.

O pai do cantor, João Luiz, também está na UTI com o novo coronavírus. O estado dele, contudo, ainda é considerado grave, com uma "discreta piora clínica", diz o boletim. A mãe, Shirley, está também com covid-19, com 10% dos pulmões comprometidos. Ela está internada, mas em um quarto, respirando com "necessidade esporádica de oxigênio" e quadro considerado estável. O sertanejo não sabe que os pais estão internados.

Parceiro de Cauan na música, Cleber afirmou que o sertanejo não imaginava que pudesse ter complicações graves por conta da covid-19. Em um vídeo que circula on-line, que seria do início da pondemia, Cauan aparece zombando da doença. "Peita, coronavírus, vem ni nóis", diz.

A namorada do cantor, Mariana Moraes, diz que acredita que ele vai pedir desculpas e se redimir pelo vídeo quando tiver alta. “Acho que todo mundo já comentou, já falou alguma coisa e, depois, mudou de opinião, né? Nós somos humanos, nós estamos sujeitos a isso”, afirma.

Família contaminada

O cantor testou positivo para a covid-19 em 10 de agosto. Cinco dias depois, foi transferido para a UTI com cerca de 70% dos pulmões comprometidos pela doença. Três dias depois, foi levado para outra unidade e desde então tem melhoras. Está atualmente com 50% dos pulmões comprometidos, respirando com auxílio de máscara.

O pai dele deu entrada na UTI do hospital no dia 21, com 40% dos pulmões comprometidos, e desde então respira com ajuda de máscara de oxigênio.

A mãe do cantor foi internada um dia depois, no dia 22 de agosto. Com febre, ela recebe medicamento e faz fisioterapia no hospital. Ela está bem e só ocasionalmente precisa respirar com auxílio de oxigênio.

Além deles, o irmão de Cauan, Fernado, também teve covid-19, mas se recuperou há cerca de um mês, depois de passar dez dias na UTI.

A namorada do cantor também está com covid-19. Ela chegou a passar alguns dias em observação no hospital, mas teve alta.