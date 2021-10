CBF antecipa horário do primeiro jogo do Vitória na Série B com torcida

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) modificou o horário do próximo jogo do Vitória como mandante na Série B. A partida contra o Brasil de Pelotas, válida pela 31ª rodada da competição, que será disputada no dia 23 de outubro, no Barradão, começará às 16h30 e não às 19h como estava previsto inicialmente.

O duelo vai marcar a volta da torcida ao Barradão em uma partida da Segundona. A liberação do governo do estado ocorreu na última sexta-feira (8), mas o jogo contra o Confiança, no sábado (9), ainda ocorreu com portões fechados.

Vitória e Brasil de Pelotas amargam a zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro. Com 26 pontos, o rubro-negro é o 18º colocado. A equipe gaúcha é o lanterna, com 19 pontos.

Antes de receber o Brasil de Pelotas, o Vitória enfrentará o Sampaio Corrêa, terça-feira (12), às 19h, no estádio Castelão, em São Luís, também pela segunda divisão. Em seguida, no dia 19, o Leão entra em campo pela pré-Copa do Nordeste 2022, quando encara no Barradão o vencedor do confronto entre Itabaiana e Bahia de Feira.