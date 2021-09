CBF autoriza retorno da torcida aos jogos da Série B do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), através de conselho técnico realizado nesta sexta-feira (20), definiu a data para o retorno do público aos estádios nas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ficou combinado que os clubes poderão ter torcida a partir da 25ª rodada, a próxima a ser disputada, nos municípios em que a presença dos torcedores estão liberadas pelas autoridades.

O retorno foi decidido por meio de votação e contou com maioria dos votos (14x6). O percentual de público em cada partida ficará a critério das cidades onde os clubes mandam os seus jogos.

Em Salvador, o Vitória vai ter que esperar a liberação por parte das autoridades. O governo do estado não deliberou sobre o tema. No entanto, o governador Rui Costa sinalizou possibilidade de retorno do público aos estádios em outubro, com apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19.

E o prefeito da capital baiana, Bruno Reis, antecipou nesta sexta que um decreto sobre a realização de eventos esportivos deve ser publicado na segunda-feira (20). Porém a volta de torcedores aos estádios ainda não será contemplada.

O próximo jogo do Leão como mandante na Série B será na quarta-feira (22), quando receberá o Coritiba, às 19h, no Barradão.