CBF conclui que Bahia não desrespeitou regulamento

A CBF garantiu nesta quinta-feira (25) que o Bahia não perderá pontos, após ser levantada a suspeita de que o clube realizou seis empréstimos de jogadores de clubes brasileiros da Série A após o começo da competição, o que contrariaria o regulamento do Brasileirão. A informação é do Globoesporte.com.

Os departamentos jurídico, de registro e de competições analisaram o caso e concluíram que as transações do tricolor não burlaram o regulamento já que o atacante Lucca e o zagueiro Wanderson estavam fora do país e não haviam sido inscritos na Série A. Não obstante, a regra trata de empréstimos e o defensor por comprado pelo clube junto ao Athletico-PR.

Além de Lucca e Wanderson, o Bahia trouxe o zagueiro Juninho e o meia Guerra (ambos do Palmeiras), o volante Ronaldo (Flamengo) e o zagueiro Marllon (Corinthians), todos por empréstimo e após a Série A ter começado. O regulamento só permite cinco empréstimos.