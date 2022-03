CBF detalha as cinco primeiras rodadas da Série C do Brasileiro

Os detalhes das cinco primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro foram divulgados pela CBF. A estreia do Vitória será no dia 9 de abril, um sábado, às 17h, contra o Remo, no estádio Baenão, em Belém, no Pará. A primeira partida do rubro-negro em casa será na segunda rodada, diante do Floresta, dia 16, também um sábado, às 20h30, no Barradão.

Em 2022, a Série C do Brasileiro terá um novo formato de disputa. Os 20 clubes se enfrentarão em turno único (19 rodadas). Os oito melhores deles se classificaram para a segunda fase, onde dois quadrangulares serão formados, com duelos de ida e volta dentro do próprio grupo. Os dois melhores classificados de cada grupo se classificam para a Série B e os primeiros se enfrentam na final para decidir o campeão.

Confira os cinco primeiros jogos do Vitória na Série C do Brasileiro 2022:

1ª Rodada

Remo x Vitória - Baenão, em Belém (PA)

09/04/2022 (sábado), às 17h

2ª Rodada

Vitória x Floresta - Barradão, em Salvador (BA)

16/04/2022 (sábado), às 20h30

3ª rodada

Ypiranga x Vitória - Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)

23/04/2022 (sábado), às 19h

4ª rodada

Vitória x Manaus - Barradão, em Salvador (BA)

Data: 30/04/2022 (sábado), às 19h

5ª rodada

Aparecidense-GO x Vitória - Anibal Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO)

09/05/2022 (segunda-feira), às 20h