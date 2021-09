CBF detalha mais cinco jogos do Bahia na Série A; veja

A CBF detalhou os dias e horários de mais cinco jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro. Agora, o tricolor já tem o caminho definido até a 25ª rodada da Série A.

No mês de setembro, o Bahia realizará quatro jogos, todos com intervalo de uma semana de um para o outro. O primeiro será neste sábado (4), quando recebe o Fortaleza, às 21h, no estádio de Pituaçu, pela 19ª rodada.

O tricolor só voltará a jogar no meio de semana em outubro, quando enfrenta o Corinthians, pela 24ª rodada, em uma terça-feira, às 21h30, em São Paulo.

Confira a tabela atualizada do Bahia no Brasileirão:

19ª rodada

04/09 (sábado), às 21h - Bahia x Fortaleza - Pituaçu

20ª rodada

11/04 (sábado), às 21h - Santos x Bahia - Vila Belmiro

21ª rodada

18/09 (sábado), às 21h - Bahia x Bragantino - Pituaçu (NOVO)

22ª rodada

26/09 (domingo), às 16h- Internacional x Bahia - Beira Rio (NOVO)

23ª rodada

02/10 (sábado), às 19h - Bahia x Ceará - Pituaçu (NOVO)

24ª rodada

05/09 (terça-feira), às 21h30 - Corinthians x Bahia - Arena Corinthians (NOVO)

25ª rodada

09/10 (sábado), às 19h- Athletico-PR x Bahia - Arena da Baixada (NOVO)