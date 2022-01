CBF detalha tabela de Bahia e Atlético de Alagoinhas na Copa do Nordeste

Participantes da Copa do Nordeste, Bahia e Atlético de Alagoinhas conheceram detalhes dos seus próximos jogos na competição. A CBF divulgou a tabela desmembrada do torneio até a sexta rodada. Até então, apenas os dois primeiros jogos de cada equipe estavam com dia, horário e local definidos.

Na terceira rodada, que ainda não estava desmembrada, Bahia e Atlético vão se enfrentar. O duelo será disputado no dia 5 de fevereiro, um sábado, às 17h45, com mando de campo do Carcará.

Já na quarta rodada, o Bahia encara o Globo, na Fonte Nova, no dia 12 de fevereiro, também às 17h45. No mesmo dia, mas às 20h, o Atlético de Alagoinhas visita o Botafogo-PB.

Na quinta rodada, o Carcará faz mais um jogo fora de casa, dessa vez pega o Náutico, no dia 15 de fevereiro, às 21h30, no estádio dos Aflitos. Um dia depois, será a vez do Bahia entrar em ação, contra o CSA, na Fonte Nova, às 19h30.

O Atlético de Alagoinhas volta a jogar como mandante na sexta rodada, quando recebe o Ceará, no Carneirão, no dia 19 de fevereiro, às 16h. No mesmo dia, mas às 17h45, o Bahia pega o Fortaleza, no Castelão.

Integrante do grupo A, o Atlético de Alagoinhas estreou com um empate por 1x1 com o Altos, fora de casa, e lidera a chave ao lado do Campinense, que também soma um ponto. Na próxima quarta-feira (2), o Carcará recebe o CRB, no Carneirão.

Já o Bahia, que não entrou em campo na primeira rodada, vai estrear na competição neste sábado (29), contra o Campinense, às 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande. O tricolor está no grupo B do torneio.