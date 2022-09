CBF detalha últimos três jogos do Bahia na Série B do Brasileirão

A CBF detalhou as três últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, o Bahia já sabe os dias e horários de todos os sete jogos que ainda restam na competição.

Na 36ª rodada, o Esquadrão vai enfrentar o Vila Nova. A partida será no 22 de outubro, um sábado, na Fonte Nova, às 16h30. Na sequência, o tricolor recebe o Guarani, no dia 28 de outubro, uma sexta-feira, às 19h, também na Fonte Nova.

A última partida do Bahia na Série B será fora de casa. No dia seis de novembro, o tricolor encara o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 38ª rodada. O duelo será disputado às 18h30.

Além das três partidas que foram detalhadas, o Esquadrão possui mais quatro que já estavam com datas, dias e horários definidos. O primeiro deles será nesta sexta-feira (30), contra a Chapecoense, às 21h30, na Arena Condá.

Confira todos os jogos do Bahia até o fim da Série B:

30/9: Chapecoense x Bahia (21h30)

04/10: Novorizontino x Bahia (21h30)

08/10: Bahia x Brusque (16h)

16/10: Grêmio x Bahia (16)

22/10: Bahia x Vila Nova (16h30)

28/10: Guarani x Bahia (19h)

06/11: CRB x Bahia (18h30)