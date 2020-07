CBF divulga nova tabela da Série B; veja datas

A CBF divulgou nesta segunda-feira (13) as tabelas das séries A e B do Campeonato Brasileiro, após adequar as datas ao novo calendário. O documento divulgado contém as datas básicas, ou seja, a marcação dos dias em que cada uma das 38 rodadas ocorrerá, mas sem cravar a data de cada jogo.

A rodada inicial da Série B será disputada nos dias 7 e 8 de agosto, com o Vitória recebendo o Sampaio Corrêa. Depois, fará dois jogos fora de casa contra Figueirense e Ponte Preta antes de voltar a Salvador para enfrentar o Náutico.

Grande novidade desta edição, o estreante Cruzeiro larga contra o Botafogo-SP, em Minas Gerais. A segunda divisão nacional também terminará em 2021, porém em 30 de janeiro. Pelo menos até segunda ordem, as partidas serão realizadas sem torcedor nos estádios.

Uma novidade é que o calendário não terá recesso de Natal e Ano Novo. Na Série B, as rodadas serão desmembradas com uma parte antes dos festejos e outra depois: a 31ª rodada acontecerá nos dias 22 e 26 de dezembro e a 32ª nos dias 29 de dezembro e 2 de janeiro.

