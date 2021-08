CBF proíbe ação com torcedores no estádio; Bahia vai levar sócios

A presença de torcedores do Bahia durante os jogos da equipe como mandante no Campeonato Brasileiro pode estar ameaçada. Em ofício com data de 12 agosto, a CBF proibiu os clubes de comercializar ou vender as vagas extras que foram abertas para a delegação em cada partida da Série A.

Amparado por uma nova diretriz da CBF, que ampliou a quantidade de pessoas que os clubes podem colocar dentro do estádio nos jogos do Brasileirão, o Bahia decidiu fazer uma ação promocional e sorteou um grupo de 25 torcedores para acompanhar a partida contra o Atlético-GO, neste domingo (15), às 18h15, em Pituaçu.

Os ganhadores foram escolhidos entre os sócios com acesso garantido que estão em dia com a mensalidade (20 torcedores) e sócios Centenário, que pagaram de uma só vez as mensalidades até 2031 (outros cinco).

☀ Era verdade, Viviane! Jogadores ligaram para os sócios e a lista de convidados tricolores pra domingo está aqui ➡️ https://t.co/pBfcDtnjsB #AssociouBrocou pic.twitter.com/rmZFXd0nSq — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 13, 2021

De acordo com apuração do CORREIO, mesmo com a proibição da CBF, o Bahia vai manter a presença dos torcedores na partida contra o Atlético-GO. O tricolor entende que a determinação da entidade foi posterior à iniciativa do clube. Nesta exta-feira (13), o Esquadrão publicou vídeo em que jogadores ligam para os ganhadores do sorteio para dar a notícia. Os sócios selecionados vão ser credenciados na categoria staff/dirigente extra.

O Bahia não será o primeiro time a levar torcedores para o estádio na atual edição do Brasileirão. O Cuiabá fez o mesmo tipo de sorteio durante o empate com o próprio Esquadrão, na última rodada da Série A.

Vale lembrar que para ter acesso ao estádio de Pituaçu os torcedores precisam ter tomado pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. Além disso, eles terão que usar máscara durante todo o jogo e vão ser alojados em locais específicos do estádio, mantendo o distanciamento.