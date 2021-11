CBF reconhece erro do árbitro no jogo entre Bahia x Flamengo

Através de sua ouvidoria de arbitragem, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, pela terceira vez seguida, que árbitros que apitaram jogos do Bahia erraram na marcação de infrações.

A última delas foi contra o Flamengo, na última quinta-feira (11), quando o juiz Vinícius Gonçalves Dias Araújo marcou um pênalti favorável ao Rubro-Negro por um possível toque da bola no braço do zagueiro Germán Conti, do Tricolor. A diretoria questionou a decisão do juiz e a ouvidoria da CBF definiu que "o reclamante tem razão".



O documento, que foi divulgado na madrugada desta quarta (17), destaca que o lance não poderia ter sido considero um toque de mão na bola, já que "as infrações de mão só ocorrem quando há efetivo contato da bola com a mão/braço de um jogador. Assim, ao analisar os lances da espécie, cabe ao VAR, antes de tudo, se certificar se houve o indispensável contato", diz um trecho.



Entretanto, o ouvidor e ex-árbitro, Manoel Serapião Filho reforça que o VAR - comandando naquela noite por Elmo Resende - não disse que a bola não tinha tocado no braço de Conti. Já que a decisão do árbitro de vídeo não foi definitiva avisando que não houve toque de mão, o procedimento é chamar o árbitro de campo para checar as imagens.

Trecho do documento da ouvidoria de arbitragem da CBF (Foto: Reprodução)

"Não obstante, a bem da verdade, embora sem pretender minimizar o erro do árbitro, é preciso afirmar que o VAR não disse que a bola não tocou no braço do defensor, como o Reclamante afirma, mas, ao contrário, menciona que a bola tocou no peito do defensor e após em seu bíceps", continua o texto.

Além da polêmica na partida contra o Flamengo, a CBF foi favorável às reclamações da diretoria do Bahia no jogo contra o Juventude e também contra o São Paulo, quando os árbitros de campo, mesmo com o auxílio do VAR, optaram por manter a decisão de campo na não marcação de pênaltis para o Bahia.

Já sobre a substituição do árbitro de Flamengo x Bahia, que aconteceu na véspera da partida, a CBF reafirmou que a decisão ocorreu por uma lesão sofrida pelo juiz anterior, o que "o impossibilitou de atuar”. O mesmo documento completa que, mesmo com a lesão do árbitro, era papel da CBF ter informado aos clubes a mudança, o que não ocorreu.

“De toda sorte, a Comissão de Arbitragem, conquanto haja feito publicação no portal da CBF da substituição, deveria comunicar o fato às equipes envolvidas, o que se recomenda, doravante”.