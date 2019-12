CBPM Convida debate o setor mineral da BA

O presidente da Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), Márcio Lopes, e o diretor de operações da Mineração Caraíba, Manoel Valério, são os palestrantes do "CBPM Convida" - evento promovido pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), que acontece hoje, a partir das 8h30h na sede da empresa, no CAB. O evento irá reunir profissionais e técnicos da área de mineração para discutir o papel das mineradoras no desenvolvimento socioeconômico da Bahia.

O primeiro CBPM Convida ocorre numa data especial para a CBPM. Criada em 18 de dezembro de 1972 para induzir e promover o desenvolvimento do setor mineral na Bahia, a empresa estará comemorando hoje 47 anos de existência.

Esta primeira edição do CBPM Convida contará também com as presenças do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração (ANM), Victor Bicca, do secretário de desenvolvimento econômico da Bahia, João Leão, do presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), Ricardo Alban, e do presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Flávio Penido.

Para o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antônio Carlos Tramm, o CBPM Convida é uma oportunidade de integração entre os entes da mineração baiana. "Nós precisamos discutir a mineração da Bahia olhando para o futuro", destacou Tramm.