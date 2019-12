CBPM lança prêmio e homenageia criador da Ferbasa e da Fundação José Carvalho

O empresário e fundador da Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) José Corgosinho de Carvalho Filho será o primeiro homenageado do prêmio CBPM de Mineração. O prêmio será entregue à Ferbasa na quarta-feira (18/12), como parte da programação do CBPM Convida, evento promovido pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) que pretende reunir profissionais e técnicos da área de mineração para discutir o papel das mineradoras no desenvolvimento socioeconômico da Bahia.

Corgosinho será homenageado por sua trajetória. Além de ter concebido e construído, na Bahia, uma das mais importantes empresas na área de mineração, metalurgia e reflorestamento do país, o empresário teve também grande atuação na área social, através da Fundação José Carvalho. Radicado na Bahia desde 1960, o fundador da Ferbasa faleceu em 2015, aos 84 anos.

Nesta primeira edição do CBPM Convida, os palestrantes serão o presidente da Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), Márcio Lopes, e o Diretor de Operações da Mineração Caraíba, Manoel Valério. Os executivos vão compartilhar experiências adquiridas à frente de duas das mais importantes empresas de mineração do país.

O diretor-geral da ANM, Victor Bicca, é um dos que já confirmaram presença no evento. Esta primeira edição do CBPM Convida contará também com as presenças do secretário de desenvolvimento econômico da Bahia, João Leão, do presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), Ricardo Alban, e do presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Flávio Penido.

Para o presidente da CBPM Antônio Carlos Tramm, o CBPM Convida é uma oportunidade de integração para os atores da mineração baiana. “Nós precisamos discutir o setor na Bahia, olhando para o futuro. Já somos o quarto estado em arrecadação mineral e a melhor maneira de continuarmos subindo no ranking é compartilhando experiências e aprendizados”, afirma.

O evento ocorre numa data especial para a CBPM. Criada em 18 de dezembro de 1972 para induzir e promover o desenvolvimento do setor mineral na Bahia, a empresa estará

comemorando 47 anos de existência.

Serviço

O que: CBPM Convida – Márcio Lopes, Presidente da Ferbasa e Manoel Valério, diretor de

operações da Mineração Caraíba

Quando: Dia 18 de dezembro, 08:30

Onde: Sede da CBPM – Quarta avenida do CAB, Salvador, Bahia.

Entrada gratuita. Inscrições aqui