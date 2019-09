CCJ do Senado aprova indicação de Augusto Aras para a PGR

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (25), por 23 votos a 3, a indicação de Augusto Aras para cargo de procurador-geral da República. O baiano Aras foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Agora, para ser efetivado no cargo, o nome de Aras vai ao plenário do Senado, em votação prevista para ocorrer ainda hoje. Ele precisa ter voto favorável de pelos menos 41 dos 81 senadores.

O subprocurador passou por uma sabatina de mais de 5 horas na CCJ, falando sobre diversos temas.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que Aras reúne "todas as condições" para ser aprovado no plenário e exercer o cargo na PGR.



Lista tríplice

Durante a sabatina, Aras criticou eleição interna realizada por procuradores para formar a lista. Esta é a primeira vez em 16 anos que um presidente da República indica um nome para a PGR diferente dos três primeiros colocados na relação.

"É a lista tríplice que faz com que se alimente essa conduta de promover o clientelismo, promove o fisiologismo, o toma lá, dá cá em uma instituição que não pode agir assim", declarou Aras.

O indicado criticou a ex-titular da PGR, Raquel Dodge, por ter editado portarias para nomear e exonerar integrantes da instituição.

Ele prometeu rever os atos, se for aprovado pelo Senado para assumir a Procuradoria. "A ex-PGR queria que o futuro PGR não gerisse nada", afirmou.