CCR Metrô Bahia abre 5 vagas de emprego e outras 54 para Aprendizes 

A CCR Metrô Bahia está com seleção aberta para 5 vagas em diversas áreas como manutenção, administrativa e de projetos. Para algumas funções é preciso ensino médio completo, já para outras é preciso ter ensino técnico ou superior, a depender das atividades.



Os detalhes sobre cada uma das vagas podem ser conferidos no site da companhia - www.ccrmetrobahia.com.br, acessando a aba Contato/Trabalhe Conosco e fazendo a busca pela região de Salvador.



Mais 54 vagas de Aprendizes Administrativos disponíveis



Além das cinco vagas de emprego, a concessionária responsável pela operação e manutenção do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas tem ainda 54 vagas para contratações de aprendizes na área administrativa.



O trabalho é em meio período e os contratados atuarão no acompanhamento e preenchimento de dados em planilhas e sistema, recebimento, entrega e arquivamento de documentos, além de atendimento e auxílio a clientes nos setores administrativos das estações e terminais, entre outras rotinas.



Para participar da seleção, os candidatos e candidatas devem estar cursando ou ter finalizado o Ensino Médio. Características como dinamismo, pontualidade e proatividade são diferenciais. É necessário ainda ter conhecimento básico em Informática e Pacote Office e residir em Salvador ou Lauro Freitas.



As inscrições para as vagas de emprego têm prazos específicos, que devem ser consultados no site. Já as vagas de Aprendiz Administrativo, tem inscrições abertas também pelo site da CCR Metrô Bahia até o dia 7 de setembro.



Como efetuar o cadastro:

Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br;

Clique na aba ‘Contato’; depois em ‘Trabalhe Conosco’;

Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;

Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.