CCR Metrô Bahia amplia opções para recarga de cartão de integração

A CCR Metrô Bahia ampliou as opções de recarga dos cartões de integração. Identificadas na cor azul, as novas máquinas de autoatendimento permitem efetuar a recarga com pagamento em crédito e débito com valor mínimo de R$ 0,10. Nos equipamentos, também é possível comprar os cartões de integração e unitário. O novo modelo é ágil e funcional, e possui tela 100% touchscreen para suas operações, o que torna o uso mais intuitivo e prático. As máquinas ainda disponibilizam troco nas operações realizadas com dinheiro, em cédula ou moeda.

As novas ATMs, instaladas nas estações de maior fluxo, estão em fase de testes desde julho e agora seguem em plena operação para uma nova experiência do cliente. Somente na fase de implantação do projeto, já foram realizadas mais de 295 mil operações.

Ainda é possível fazer a compra de créditos para o cartão da CCR Metrô Bahia pelo aplicativo RecargaPay. A transação pode ser feita a qualquer hora, em qualquer lugar, diretamente do celular com internet. Basta baixar o aplicativo gratuitamente, cadastrar o cartão de integração, escolher o valor e a forma de pagamento. A ferramenta está disponível para os sistemas Android e IOS.

Outra opção para os clientes é fazer a compra do crédito em mais de 2 mil pontos de vendas. São lojas, farmácias e restaurantes espalhados por toda Salvador e Região Metropolitana. A compra do crédito nesta rede é fácil e rápida, e não há cobrança de taxa extra.

Para encontrar o ponto de venda mais próximo, basta acessar o site pelo computador ou smartphone que o sistema rastreia os locais mais próximos do cliente, além da rota de como chegar. A identificação da RVGO é a garantia de que o estabelecimento é parceiro e realiza a recarga. A carga adquirida pelo aplicativo e na rede credenciada precisa ser ativada antes da utilização.

Ativação dos créditos

Após a compra dos créditos na Rede Credenciada e no aplicativo RecargaPay, o sistema enviará, imediatamente, uma ordem para o cartão, a qual estará disponível para carga em até 2 minutos em qualquer estação do metrô. Para ativar os créditos adquiridos, basta passar o cartão no validador de consulta e carga presente em todas as estações, antes de se dirigir às catracas de acesso. O novo sistema dos cartões do metrô também ajuda no gerenciamento do saldo. Todas as vezes que o cartão de integração ficar com saldo inferior a duas tarifas integradas (R$ 8,40), o display da catraca do metrô apresenta a mensagem “Recarregue o seu Cartão”. Desta forma, é possível programar o melhor momento para uma nova recarga e ainda escolher a opção mais prática.