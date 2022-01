Ceará: protocolo de reconhecimento de suspeitos inclui foto do ator Michael B. Jordan

Uma das mais antigas e também mais questionadas técnicas de investigação policial, o reconhecimento fotográfico de suspeitos ganhou um novo capítulo no Ceará, despertando a atenção de criminalistas. A relação de fotos disponíveis já se utilizou de imagem do ator norte-americano Michael B. Jordan, estrela de filmes como "Creed: Nascido Para Lutar" e "Pantera Negra".

O caso mais recente, de acordo com reportagem do Diário do Nordeste, ocorreu no inquérito que investiga a Chacina da Sapiranga, que deixou cinco mortes em Fortaleza, na capital cearense, no último dia 25 de dezembro. A foto do ator de 34 anos é uma das três disponibilizadas no Termo de Reconhecimento Fotográfico da Polícia Civil do Ceará (PCCE) realizado horas após os crimes.

Questionada pela reportagem, por meio de nota, a PCCE justificou que as investigações da Chacina da Sapiranga já resultaram na identificação de 28 pessoas, dos quais foram indiciados 22 adultos.

“Vale ressaltar ainda que o reconhecimento fotográfico é apenas uma das etapas que podem levar ao indiciamento de um acusado. Depoimentos de testemunhas e perícias técnicas nos locais de crime (coleta de impressões digitais, análise de câmeras de segurança, por exemplo) também constituem parte do processo de investigação."

A utilização de imagens de profissionais do meio artístico já havia chamado a atenção no Inquérito que apura outra chacina, a de Quiterianópolis, ocorrida em 18 de outubro de 2020. A foto de um policial militar, acusado de participar dos cinco homicídios, é comparada com imagens de três modelos. A defesa do PM questionou a prova para a Justiça Estadual.