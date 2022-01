Cearense cria barbearia nudista com funcionários e clientes peladões

Uma das partes mais chatas de fazer barba e cabelo são os pelos rebeldes que insistem em grudar nas roupas. Para solucionar esse contratempo capilar, que tal banir completamente o vestuário na hora de aparar as madeixas? Isso é possível em uma barbearia nudista em Fortaleza.

Criada pelo cearense Rodney Araújo, de 28 anos, a barbearia "naturista" oferece serviços de beleza para homens. O diferencial é o look: clientes e funcionários ficam completamente nus.

O empreendimento funciona a há 9 meses e possui duas filiais na capital cearense: uma no Bairro Parangaba e outra na Praia de Iracema. A barbearia conta com seis funcionários, que realizam cortes de cabelo, barba, depilação, banho de lua, limpeza de pela, massagem corporal, entre outros serviços.

"Sempre que via algo sobre o assunto despertava a minha curiosidade. Um belo dia vi uma matéria em uma dessas praias e comecei a pensar como seria oferecer serviços nesses locais. Uma sementinha que ficou. Com a pandemia, os clientes foram se afastando. Conversando com um amigo barbeiro joguei a ideia dele cortar cabelo pelado, ele topou e comecei a divulgar o serviço", relata Rodney em entrevista ao g1.

Sucesso

Assim que anunciou a novidade nas redes sociais, diversos homens ficaram interessados em cortar o cabelo como vieram ao mundo. Com a alta demanda, Rodney alugou um espaço, fez um curso de barbeiro e também passou a atender os clientes.

"Comecei a fazer vários agendamentos. Você não tem noção do tanto de tabu que a gente quebrou, gente que tinha vergonha do próprio corpo e quando chega aqui se sente à vontade. A gente desconstrói esse desbloqueio do corpo", afirma.

No início, ele teve dificuldade de encontrar outros profissionais que aceitassem trabalhar sem roupa, pois muitos tinham vergonha. Para preservar a imagem dos funcionários que aceitaram, ele passou a adotar apelidos que são usados também no marketing da empresa, para atrair clientes.

Os clientes têm a opção de ficar sem roupa ou, se preferir, ficar de cueca, roupão ou toalha. Já os funcionários sempre atendem nus. Para garantir a experiência sem transtornos, Rodney adotou algumas "regras" no estabelecimento, que devem ser seguidas pelos clientes.

"A regra principal é não poder tocar no profissional. O fato de tirar a roupa não quer dizer que você pode fazer o que quiser. Ficar sem roupa dá a liberdade no meu corpo e não no da outra pessoa. Também tem a questão das fotos. Tem pessoas que vêm com malícia de querer filmar escondido, por isso a gente inibe o uso de celular, para ser usado só em casos extremos. Assim a gente preserva a imagem dos clientes", explica o empresário ao g1.