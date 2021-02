Cedro Restaurante inaugura novo conceito voltado para gastronomia gourmet 

O ano de 2020 foi de muitas transformações para o mundo e na maré das reinvenções provocadas pela pandemia, diversas empresas investiram na reestruturação dos seus espaços e serviços. Em Salvador, uma delas foi o Quality Hotel e Suítes São Salvador, no STIEP, empreendimento que agora em 2021 completa 10 anos de história acolhendo quem visita a capital baiana.

Inaugurado em 2011, o Quality Hotel nasceu com o objetivo de atender à crescente demanda do turismo de negócios em Salvador. Localizado estrategicamente próximo ao coração empresarial da cidade, a Avenida Tancredo Neves, o empreendimento se tornou referência para quem vem à capital baiana tratar de negócios. Porém, mesmo com uma receita de sucesso, a rede buscou inovar para receber os hóspedes neste momento de retomada.

“Antes do início da pandemia já tínhamos planejado uma grande reestruturação e aproveitamos o período de lockdown para fazer esse retrofit em apartamentos, salão de eventos e, talvez, o de maior destaque seja o restaurante”, explica a gerente de Vendas do hotel, Shymena Pachú.

O Cedro Restaurante, localizado no térreo entre as torres do hotel, passou por uma enorme transformação, que vai além da estrutura física. O espaço agora volta a abrir as portas para o público externo, buscando se tornar uma referência em gastronomia gourmet para a cidade. É o que sinaliza Shymena: “Antes o Cedro tinha um cardápio padrão de hotelaria, com pratos comerciais. Porém, com esse novo projeto formulado para transformá-lo em um espaço de referência gastronômica, buscamos trazer a chef Emely Kraychete, que está capitaneando essa transformação”, indica.

Gastronomia gourmet

Com 23 anos de experiência no mercado gastronômico, Emely Kraychete é um nome conhecido por muitos soteropolitanos em função do trabalho que desenvolve através do seu buffet, presente em diversos eventos de grande porte que já foram sediados em Salvador. Agora, com um desafio inteiramente novo, a chef preparou uma série de novidades para surpreender mesmo os frequentadores mais assíduos do restaurante.

“Minha chegada foi com a intenção de mudar todo o conceito do cardápio e introduzir a gastronomia gourmet. Procurei criar uma combinação de sabores tradicionais que vão apelar para a memória afetiva da clientela diversificada que temos aqui”, afirma a chef.

Entre os pratos de destaque no menu do novo Cedro Restaurante, Emely ressalta os sabores do ragu de cordeiro, o lombo de bacalhau, a carne defumada com frutos do mar e o seu (talvez) favorito, desossado de frango com banana da terra. “O frango é realmente um destaque no menu, pois com ele busquei trazer um sabor e uma textura que carrega toda a tradição nordestina e tenho certeza de que quem experimentar vai se apaixonar”, diz.

Apesar de presente no Ifood, a chef Emely explica que até como forma de conhecer o espaço renovado, os pratos do menu gourmet não estarão disponíveis para delivery neste primeiro momento. Logo, quem estiver curioso já tem a justificativa perfeita para visitar o restaurante.

“Além de conhecer a nova gastronomia, nossos clientes terão a oportunidade de apreciar a nossa nova decoração e todo o projeto que foi desenvolvido, preocupado com os mínimos detalhes, desde os talheres e louça ao atendimento diferenciado, que busca fazer com que todos se sintam acolhidos ao máximo”, comenta.

Restaurante recebeu uma nova decoração após reforma

E as novidades não param por aí. A chef Emely conta que o Cedro já se prepara para, em breve, oferecer o happy hour para os seus clientes com uma carta de drinques diferenciados.

Cedro Restaurante – Quality Hotel & Suítes São Salvador

Endereço: Rua Dr. José Peroba, 244 – Stiep

Funcionamento: Diariamente, das 12h às 15h e das 18h às 22h



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.