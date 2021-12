Ceia à luz de velas: bairros de Salvador têm queda de energia durante o Natal

No Natal, a cidade de Salvador ficou totalmente iluminada, seja com os pisca-piscas nas casas, seja com decorações nas praças, no entanto, em alguns bairros, a noite da véspera, quando as famílias se reúnem para partilhar votos de felicidade, afeto e uma boa ceia, foi marcada pela escuridão. Ao menos 6 localidades registraram interrupções no serviço de energia nesta sexta-feira (24).

As quedas foram relatadas nas localidades do Corredor da Vitória, Ladeira da Barra, Rio Vermelho, Pernambués, Imbuí e Nova Brasília de Valéria. Os casos em diversos momentos espaçados ao longo do dia.

A administradora Vanessa Sá, 49 anos, teve que interromper a celebração do Natal em família por conta das quedas de energia. "Faltou energia pelo menos quatro vezes aqui em casa. Tivemos que botar velas nas mesas para continuar a ceia. Tínhamos pessoas idosas em casa que ficaram assustadas e com medo de se machucar no escuro".

Vanessa, que é moradora do Corredor da Vitória, destaca que parte de sua família teve que usar as escadas para subir para seu apartamento localizado no 9º andar. "Depois da primeira queda ficamos com receio e orientei meus irmãos a subirem de escada para não ficarem presos no elevador".

Sobre fornecimento de energia no Corredor da Vitória, a Coelba informou que a as "breves quedas de energia" aconteceram devido à manobras remotas na rede elétrica, que evitaram interrupções mais longas.

Já Amanda Silva, 21 anos, conta do susto que levou durante a noite. "Estava chovendo muito forte no momento e deu um relâmpago, na mesma hora deu a queda de energia, mas não durou muito tempo", conta a residente de Nova Brasília de Valéria. "Foi um susto grande para os moradores, mas no fim deu tudo certo."

O tempo ruim de fato foi um problema, a Neoenergia Coelba diz que o fornecimento de energia, para alguns bairros de Salvador, foi prejudicado devido às fortes chuvas e ventos que atingiram a cidade na última sexta, aumentando a incidência de objetos e vegetações sobre a rede elétrica. Para evitar interrupções longas, a distribuidora realizou manobras remotas na rede elétrica, fazendo com que os consumidores percebessem apenas um “pisca”.

Em outras localidades, como no Rio Vermelho, a extensão do dano à rede elétrica não permitiu essas manobras. "Nossas equipes atuaram imediatamente e normalizamos o fornecimento de energia na mesma tarde", diz em nota. A distribuidora informou ainda que montou uma operação especial para o Natal, incrementando em 60% o efetivo de equipes para atender às demandas na véspera da festividade.