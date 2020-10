Celebrando 10 anos, Instagram permite que usuários mudem ícone do app

O Instagram completa nesta terça-feira (6) dez anos. Para celebrar a data, a rede social incluiu uma configuração nos apps para iOS e Android que permite mudar seu ícone.

Ao todo, há mais de dez opções de ícone, incluindo o atual, claro. É possível usar escolher versões do orgulho LGBTQI+, dourado, escuro, laranja, verde e emblemas que lembram o ícone original do app.

“Para comemorar nosso aniversário, este mês convidamos você para alterar o ícone do seu aplicativo para o seu favorito abaixo”, diz a mensagem nas configurações. “Obrigado por fazer parte da nossa história e usar o Instagram para compartilhar a sua”.

A novidade está sendo disponibilizada gradualmente para os usuários.

Como mudar

Veja a seguir um passo a passo de como mudar o ícone, explicado pelo site Tecnoblog.

(Foto: Reprodução)

1. Atualize o Instagram no seu celular pela App Store ou Google Play Store;

2. Abra o seu perfil do Instagram e acesse as “Configurações” do aplicativo;

3. Nas configurações, puxe a tela de cima para baixo até exibir alguns emojis, confetes e ser redirecionado a uma nova página;

4. Escolha o ícone desejado.

Depois disso, o app terá o ícone modificado. Se desejar reverter a escolha, basta repetir esse procedimento e escolher o ícone atual.