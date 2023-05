Celebrar Salvador presenteia casal com cerimônia de casamento em Salvador

A sexta edição do Celebrar Salvador, feira que apresenta as tendências e oferece condições especiais de serviços para casamento, tem início neste fim de semana em Salvador, no Clube Espanhol, em Ondina. E nesta sexta-feira, além do coquetel de abertura para convidados, a feira decidiu contemplar um casal com uma cerimônia de casamento completa. Os sortudos foram o representante comercial Vilobaldo Paraíso, 34, e a fisioterapeuta Michele Marques, 37, que estavam planejando o casório há dois anos e, hoje, realizaram o sonho de trocar as alianças.

“Quando eu soube da cerimônia, fiquei sem saber o que fazer. Fiquei anestesiada, tonta, perdida, mas depois comecei a agradecer. É a realização de mais um sonho. Estou muito ansiosa, me tremendo”, afirmou Michele, horas antes oficializar a união com Vilobaldo.

A iniciativa de realizar a cerimônia dos dois surgiu depois que a organização do Celebrar Salvador tomou conhecimento de que ambos foram até a última edição do evento, mas precisaram priorizar gastos com a casa em vez do matrimônio. “Viemos na feira com o objetivo de pesquisar fornecedores para nesse ano estar realizando o casamento. Até imaginava que poderíamos nos casar nessa época, mas não imaginava que seria da maneira que está sendo”, admite Vilobaldo.

O casal pôde celebrar a união que já dura 14 anos com tudo que tinham direito. Ao todo, cerca de 40 empresas de segmentos como buffet, beleza, acessórios, decoração, foto e vídeo, convites e espaços para evento organizaram uma cerimônia personalizada para os dois. Essas 40 empresas são as mesmas que estarão reunidas no evento, que acontece das 13h às 21h neste sábado (20) e domingo (21).

A proposta do Celebrar Salvador, organizado pela Soteropolitanas Produções, é reunir, em um mesmo espaço, diversos fornecedores com ofertas especiais para quem está planejando realizar a comemoração de eventos como casamento e formatura. A entrada é solidária e ocorre mediante a doação de leite em pó e inscrição prévia no perfil do Instagram @celebrarsalvador. É esperado um público total de 500 pessoas, que poderão ganhar descontos ou presentes se fecharem contratos com os fornecedores durante a feira.

Segundo Tatiane Pugliese, uma das organizadoras do Celebrar Salvador, o evento é uma ótima oportunidade para os noivos checarem o que está na moda quando o assunto é casamento. Ela adiantou um pouco o que o público pode esperar nos próximos dias. “Para este ano, a tendência é de casamentos minimalistas, número reduzido de convidados, comida típica e retrato da história dos noivos para o dia do casamento deles”, pontuou.

Tendência de 2023 é por casamentos minimalistas (Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO) Tendência de 2023 é por casamentos minimalistas (Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO) Tendência de 2023 é por casamentos minimalistas (Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO) Tendência de 2023 é por casamentos minimalistas (Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO) Tendência de 2023 é por casamentos minimalistas (Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO) Tendência de 2023 é por casamentos minimalistas (Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

Nos dois dias de eventos, o público vai poder conferir desfiles de vestidos de noivas que apresentam as tendências para este ano. Segundo a assessora do Quero Casar, que vai expor na feira, a tendência de 2023 é por vestidos mais leves. “Hoje, temos noivas mais orgânicas e que preferem vestidos mais fluídos e mais leves. A grande tendência é a escolha da noiva por um vestido que possibilite ela a aproveitar o casamento”, aponta.

Ainda, o Celebrar Salvador vai contar também com mais uma edição do Celebrar Fashion Kids, com desfile infantil com cobertura fotográfica, salão de beleza infantil e apresentações de crianças.

Entrada solidária

A entrada ao evento, que se dará mediante doação de leite em pó, será solidária. As doações serão destinadas à Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão (ACOPAMEC), que é uma entidade católica que há mais de três décadas trabalha com crianças, adolescentes, jovens e famílias vulneráveis dos bairros de Mata Escura, Calabetão, Santo Inácio e adjacências. A instituição possui uma creche, Jardim Maternal João Paulo II, com atendimento a crianças de 3 a 6 anos incompletos, além de oferecer aulas de dança, teatro, violão, esporte e capoeira, e também cursos profissionalizantes gratuitos e com encaminhamentos ao mercado de trabalho. Expositores do evento também irão participar da ação com entrega de alimentos e material de limpeza.

Serviço

O que: Celebrar Salvador

Quando: 20 e 21 de maio, das 13h às 21h

Onde: Clube Espanhol – Ondina

Valor: Entrada Solidária