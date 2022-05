Celular proibido e hotel 5 estrelas: os detalhes do casamento de Lula

O ex-presidente Lula se casa nesta quarta-feira (18) com a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja. A cerimônia vai acontecer em São Paulo, às 19h. Poucos detalhes foram divulgados, mas algumas informações que vieram a público têm chamado atenção, a exemplo na noite de núpcias e a seleta lista de convidados.

Este será o terceiro casamento de Lula. A primeira esposa foi Maria de Lourdes da Silva, com quem o ex-presidente ficou pouco mais de dois anos. Em 1974, ele casou com Marisa Letícia Lula da Silva, que morreu em 2017 por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Seguindo a tradição Católica, o noivo não verá a esposa até a chegada ao momento da cerimônia. O político ficará hospedado em um hotel na zona sul de São Paulo, enquanto a noiva se arrumará em casa.

Janja irá usar um vestido assinado pela estilista Hêlo Rocha, segundo a Universa. Será um vestido longo, em organza na cor off white e coberto de bordados feitos por moradoras de Timbaúba dos Batistas, uma cidade da região do Seridó, sertão do Rio Grande do Norte. O vestido começou a ser produzido em janeiro e, até a última sexta-feira (13), já foram feitas quatro provas.

A benção ao casal deve ser dada por dom Angélico Sândalo Bernardino, que conhece Lula desde os anos 1970.

O casal mora junto desde 2019, quando assumiram publicamente o relacionamento, após Lula sair da prisão.

Convidados

A lista de convidados, restrita a 150 pessoas, foi apontada como uma das principais dificuldades do casal. Um dos critérios do casal foi incluir na lista pessoas igualmente amigas dos dois. Chico Buarque e a esposa, Carol Proner; Gilberto Gil e Flora Gil e Daniela Mercury e Malu Verçosa estão na seleta lista, que não inclui muitos familiares.

Da família de Lula, por exemplo, só 30 pessoas serão convidadas: os filhos com suas noras e genros, os netos, irmãos e cunhados. Os sobrinhos ficarão de fora, segundo a coluna de Mônica Bergamo.

Políticos com relação próxima e íntima também estariam na lista, como o ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, e amigos como os advogados Cristiano Zanin e Marco Aurélio de Carvalho. Nenhum deles sabe ainda onde será a festa.

Funcionários de Lula, como os seguranças que convivem diariamente, foram dispensados do trabalho no dia e devem comparecer como convidados, a pedido da própria Janja.

O convite em papel enviado aos selecionados apresenta um QR Code, que leva para um site onde devem confirmar a presença. A organização recomenda que os convidados não utilizem celular na cerimônia.

Os nomes dos noivos aparecem impressos em vermelho, seguido por uma mensagem: "Ninguém mais feliz que eu e você!". Logo abaixo: "Janja e Lula, com carinho, convidam familiares e amigos para celebrarmos o amor”.

Buffet

O casamento irá acontecer em um buffet no bairro nobre de Vila Olímpia, em São Paulo, que pertence ao Grupo Bisutti, de acordo com o UOL. A empresa, no entanto, possui 16 locais diferentes. O local exato não foi divulgado.

A festa está prevista para durar nove horas.

Noite de núpcias

O casal escolheu o hotel Grand Mercure Ibirapuera, na Vila Clementino, Zona Sul de São Paulo para passar a primeira noite após a oficialização do casamento. O local é o mesmo que abrigou o lançamento da pré-candidatura de Lula para a disputa presidencial em outubro próximo.

Segundo o UOL, Janja esteve no hotel há algumas semanas para avaliar os quartos. Eles vão ocupar uma suíte nupcial, cujo preço mínimo é R$ 3 mil no hotel que cinco estrelas. O montante varia de acordo com “mimos” escolhidos pelos hóspedes.

O local também foi indicado pelo casal como hospedagem para os convidados que vivem fora de São Paulo. Na manhã desta terça (17), apenas a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) havia feito check-in.

O hotel está com reservas esgotadas.