Celular superaquece e causa incêndio em apartamento de Santos

(Foto: Reprodução)

O superaquecimento de um celular que foi deixado carregando causou um incêndio em um apartamento em Santos, litoral de São Paulo, na quinta-feira (2). Um grupo de turistas que estava no local deixou o aparelho carregando no quarto e saiu. Encontraram o imóvel em chamas ao retornar. Não houve feridos.

"Eles acabaram deixando o celular carregando em cima de um colchão e saíram. E ontem estava muito calor, então as paredes aquecem e fica propício para isso", disse ao Uol o cabo Pontes, do Corpo de Bombeiros de Santos. Os turistas tinham alugado o apartamento, na Pompeia, para curtir a temporada.

"É uma sequência de coisas, mas podemos dizer que deu um curto-circuito: um colchão cheio de espuma pode ter dado uma fagulha. É que nem você deixar o carregador ligado na tomada sem o celular, além de dar choque pode ocasionar um incêndio também, porque é quente e está passando energia", explica o cabo.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas. A Polícia Militar também foi acionada para preservar o local. Moradores de outros apartamentos chegaram a descer pelas escadas, mas o fogo não se alastrou.

O quarto onde começou o incêndio e a sala do apartamento ficaram destruídos em parte. Um apartamento no andar de baixo também ficou superaquecido por conta do calor.

Segundo a Defesa Civil, não houve danos à estrutura do imóvel, somente trincas nas paredes por conta do calor.