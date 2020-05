A Prefeitura de Salvador trabalha com uma projeção de 900 mortes por COVID-19 na cidade até o final de maio. (Tiago Caldas/CORREIO)

Os cemitérios de Salvador adotaram medidas de segurança para evitar aglomerações, como a permissão de um número reduzido de pessoas em velórios e enterros. (Tiago Caldas/CORREIO)

O coveiro Evaldo Oliveira, que trabalha no Cemitério de Brotas, mudou a rotina no trabalho para tentar reduzir as chances de contágio. (Tiago Caldas/CORREIO)

No Cemitério do Campo Santo, coveiros trabalham de macacão, material de proteção individual que se tornou item básico para quem lida com corpos de pessoas vítimas de COVID-19. (Arisson Marinho/CORREIO)