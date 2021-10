Cemitérios em Salvador recebem cuidados para espantar o mosquito da dengue

Os cemitérios de Salvador receberão equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão vinculado à Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, durante toda a semana. O objetivo é que seja aplicada inseticida contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, nestes espaços.

A medida é reforçada devido à proximidade do Dia de Finados, quando os cemitérios costumam receber um grande número de visitantes. Com a aplicação de inseticida, há redução de risco de proliferação do inseto neste período, que também coincide com o aumento do calor, devido à proximidade do verão. Em ambientes mais quentes, os riscos de contaminação aumentam.

Os cemitérios Campo Santo, Municipal de Brotas, Municipal de Itapuã e dos Ingleses já receberam a visita de equipes do CCZ. Já as unidades da Ordem 3ª de São Francisco, Ordem 3ª do Carmo e Quinta dos Lázaros terão ações de inspeção nesta quarta-feira (20).

Segundo a SMS, cemitérios costumam atrair muitos mosquitos e, por conta disso, a ação de prevenção de possíveis proliferações é sempre reforçad.

“Estamos preparando os cemitérios para receber o grande público que comparece para homenagear seus entes queridos. O trabalho consiste em inspecionar detalhadamente cada unidade e procedemos com aplicação espacial de inseticida, para que as pessoas estejam mais seguras ao visitarem esses locais”, explica a coordenadora do CCZ, Isolina Miguez.