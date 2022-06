Cena de sexo viral no show de Henrique e Juliano foi estupro, diz mulher filmada

Imagens do show de Henrique e Juliano, que ocorreu no último dia 5 de junho em Goiânia, viralizaram nas redes sociais. Dentre elas, um jovem baleado e uma cena de sexo. Mas a mulher que teve o rosto exposto afirmou ao g1 que o vídeo retratava uma cena de estupro. A cabeleireira Géssica Gomes dos Santos, de 31 anos, disse ao portal que não lembra de nada que tinha acontecido, e só descobriu que havia sido abusada porque recebeu o vídeo do crime no dia seguinte.

“Eu lembro de estar bebendo cerveja, depois de uma luz no meu rosto e de falar 'apaga a luz', mas não tinha noção do que estava acontecendo, muito menos de que tinha alguém filmando. […] Minha vida não é mais a mesma depois dessa exposição toda. Eu quero expor a minha versão", desabafou ao g1.

Géssica disse que não sabe quem divulgou as imagens, mas que sua família inteira foi afetada pela divulgação. Ela é mãe de duas meninas, uma de 7 e outra de 15 anos.

O que viralizou?

Junto ao vídeo da cena, na qual seu rosto foi exposto, foram divulgados informações de que ela e o marido ganhariam uma garrafa de uísque em troca de sexo. Ela afirma que isso não aconteceu, e que acredita ter sido dopada. O marido, que estava com ela na festa, também não tem memória do ocorrido, segundo relato.

“Eu jamais faria uma coisa dessas, nem uísque eu bebo. Meu marido também nunca deixaria isso acontecer. Quem filmou e enviou o vídeo divulgou [meus perfis nas redes sociais] e meu número”, contou ao portal.

Desde então, a cabeleireira não consegue trabalhar, pois recebe mensagens indevidas, perdeu clientes no salão de beleza e pessoas começaram a ir pessoalmente ao local de trabalho dela para fazer "piada" com a situação.

Géssica registrou um boletim de ocorrência no dia 13 de junho, após ter ido à delegacia no dia 7 e não ter sido bem recebida entre os agentes, segundo conta.

"Ninguém veio me perguntar se era verdade o que estavam dizendo sobre mim. Todo mundo me julgando, não aguento mais essas piadinhas, está afetando demais a mim, minha família, meu serviço", disse.