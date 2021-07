Cenário cai na cabeça de participante do Power Couple Brasil

O cantor sertanejo Thiago Bertoldo recebeu atendimento médico após ser atingido por parte de cenário no Power Couple Brasil 5 na terça-feira,29, na Record TV. O incidente aconteceu enquanto Bertoldo e os outros integrantes aguardavam a realização da prova de casais.



Por conta do acidente, a produção modificou a ordem da dinâmica para que o cantor recebesse atendimento especializado. Ele e a companheira, a atriz Geórgia Fröhlich, foram o último casal a realizar a prova.



Vídeos do momento foram divulgados nas redes sociais do participante. Nas imagens é possível ver o momento em que o objeto cenográfico atinge a cabeça de Thiago. Com dor, o cantor pergunta aos outros participantes se algum corte é perceptível. "Cortou sim", responde um dos integrantes. Pelo vídeo, não é possível identificar de quem partiu a afirmação.

Cenário do #PowerCouple da Record TV cai em cima da cabeça do participante Tiago. O confinado voltou para a sede programa com a cabeça enfaixada após cuidados médicos e passa bem. https://t.co/Hyl3L875YI pic.twitter.com/FwXbkzezT1 — BCharts (@bchartsnet) June 29, 2021

Apesar da situação, Thiago e Geórgia alcançaram pela segunda semana seguida a posição de Casal Power da semana. Os dois finalizaram a prova no tempo de 1 minuto e 26 segundos, 14 segundos de diferença da dupla Bruno Salomão e Deborah Albuquerque. O desafio consistia em fazer, de ponta cabeça, uma massa de bolo e colocá-la em forminhas.