'Cenários completamente diferentes', diz Rui sobre público em estádios e Carnaval

Os públicos nos estádios continua rendendo declarações entre os gestores. Nesta terça-feira (30), o governador Rui Costa falou sobre as comparações entre os públicos nos estádios, eventos sociais e no Carnaval.

"Estamos avaliando a situação da pandemia no mundo e a situação na Bahia. As pessoas comparam o público nos estádios e o Carnaval, mas são cenários completamente diferentes. Então, não tomarei alguma decisão precipitada. A vida das pessoas está em primeiro lugar", disse em entrevista à Rádio Sociedade.

Rui também fez mais um apelo para que as prefeituras das cidades baianas fiscalizem o cumprimento das medidas sanitárias estabelecidas em decreto estadual e afirmou que não vai apoiar nenhum evento que esteja fora do decreto estadual. Nesta terça, o governo ampliou o limite de público em eventos para 5 mil. "Peço às prefeituras que coloquem a vigilância sanitária para fiscalizar a exigência do certificado de vacinação para os eventos que estão liberados".

O governador disse ainda que a disseminação da variante ômicron é a sua maior preocupação atualmente. "Assistimos de forma apreensiva as informações sobre a nova variante. Essa é a minha maior preocupação hoje. Reconheço a importância do Carnaval, mas repito que quero colocar a cabeça no travesseiro e ter a plena consciência de que eu fiz tudo que pude para salvar vidas humanas", completou.