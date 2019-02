Cenas de Carnaval: Blocos tradicionais

Todo Carnaval começa no anterior e muitos deles nas escolas e faculdades. Assim, de estudantes, sejam eles secundaristas ou universitários, surgiu os principais e mais antigos blocos de trio de Salvador.



O mais antigo deles é de 1962, Os Internacionais, que, inclusive já mudou de nome para se adaptar à sua atração principal algumas vezes (InterAsa, Interlada, InterNet, etc.). Surgiu no bairro do Santo Antônio e era exclusivo para homens até meados dos anos 90.



A prática era igual à do maior rival dos Internacionais. Rivalidade mesmo. Surgido em 1963, criado por amigos que desistiram de sair no bloco, O Clube dos Corujas foi abreviado com o tempo, virando só Os Corujas e, depois, Corujas. O nome vem do ato de ‘corujar’ as meninas por parte de seus integrantes, que começaram saindo de fantasia, mas depois passaram para as famosas mortalhas.

Crocodilo no Carnaval 1994 (José Simões/Arquivo CORREIO) EVA no Carnaval 2015 (Marina Silva/Arquivo CORREIO) Camaleão no Carnaval 1995 (Claudionor Júnior/Arquivo CORREIO) Os Internacionais no Carnaval 1988 (Oduvaldo Silva/Arquivo CORREIO) Os Internacionais no Carnaval 1979 (Sônia Carmo/Arquivo CORREIO)

No final da década 70 e início da de 80, apareceram mais dois blocos resistentes do Carnaval. Em 1978, o Camaleão, criado por universitários e assim batizado pelo artista plástico Bel Borba, por conta dos camaleões que existiam na Praça da Piedade. Já em 1980, os ex-alunos do Colégio Marista, para continuar se encontrando após a entrada na universidade, fundaram o Bloco EVA. EVA é a abreviação de Estrada Velha do Aeroporto, onde ficava o sítio de um dos fundadores, local de encontro do grupo.Nos anos 90 e 2000, os blocos conseguiram, quase sempre, trazer novidades. Das mortalhas para os abadás, para a ‘beca do EVA’, os abadás diários do Cheiro de Amor (uma espécie de fantasia), a criação de um comércio forte e da pirataria.Havia também as fichas e a expectativa de ser ‘aprovado’ pelo bloco, o que gerou - inclusive - acusações de segregação racial e social. O crescimento desordenado e pouco planejado levou muitos blocos a falirem e causou um repensamento do Carnaval, que se transformou numa festa bem mais plural nos últimos anos.



*Cenas de Carnaval é um oferecimento do Bradesco, com patrocínio do Hapvida e apoio de Vinci Airports, Fieb, Salvador Shopping, Unijorge, Claro, Itaipava Arena Fonte Nova e Sebrae