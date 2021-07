Cenógrafo do casamento de Alok desembarca em Salvador

Um dos principais decoradores de eventos do país atualmente, Luis Fronterotta chegou a Salvador na última quarta-feira (28) para uma temporada de trabalho. Hospedado no Fera Palace, decidiu estender a estada até domingo para circular mais pela cidade. "Vim conhecer algumas possíveis locações de evento, estou encantado com as possibilidades de locais e a riqueza histórica de cada um deles", contou ao Alô Alô Bahia.

Com planos de montar um ponto de apoio em Salvador, Fronterotta, que assinou o icônico casamento de Alok e Romana Novais aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e a festa de 30 anos da marca Tânia Bulhões, aproveitou para visitar alguns possíveis fornecedores. "Já temos eventos bem importantes em desenvolvimento. Caso a demanda aumente, possivelmente teremos uma base aqui", antecipou. "Quero completar os cenários lindos de Salvador com minha arte, tanto nos projetos de cenografia de festa quanto no trabalho de esculturas para casa que criei recentemente, além de minha linha de produtos de prata".

Com a agenda cheia de compromissos profissionais, Fronterotta teve apenas pequenos encontros com amigos mais próximos e também aproveitou para revisitar alguns restaurantes, como o Amado, na Avenida Contorno.

Luis Fronterotta (Roberto Tamer/Divulgação)

Entre nós

Quem também esteve entre nós essa semana foi a maranhense Isabela Murad. A arquiteta e empresária à frente do biscoito Zé Pereira - iguaria que vem conquistando os empórios mais exclusivos do país - aproveitou o passeio pra conhecer mais sobre o mercado local e rever alguns amigos. Isabela é sobrinha da ex-governadora do Maranhão Roseana Sarney.

Isabela Murad (Divulgação)



Nas Arábias

A empresária Karine Queiroz, sócia do grupo que comanda os restaurantes Soho e Lafayette, celebra aniversário no próximo dia 18. A comemoração, em família, será no apartamento da Waldemar Falcão. No dia seguinte, ela embarca com o marido, Maximilian Heindl, e a filha Bárbara para viagem de férias. O destino será Dubai, nos Emirados Árabes.

Karine Queiroz e Maximilian Heindl (divulgação)



Preciosidade no Carmo

Gastronomia, história e experiência. Estas três palavras definem o que o Antique Bistrô, restaurante aberto em fevereiro no Santo Antônio Além do Carmo, representa para quem decide passar algumas horas por lá. O lugar, um charmoso casarão rosa em frente à igreja do Convento do Carmo, tem vários ambientes que merecem ser explorados antes de eleger sua mesa. Destaque para os que estão diante da vista sempre impactante da Baía de Todos os Santos.

Quando decidir seu pouso, solicite o menu. As opções tanto de entrada quanto de prato principal e sobremesa são variadas e atendem a todos os gostos. Uma dica é experimentar as especialidades da casa, como a linguiça artesanal com redução de vinho. Outra pedida são os drinques criativos, mas nada te impede de tomar um chope. Funciona às quartas, das 16h às 20h30, de quinta à sábado, das 13h às 20h e no domingo, das 13h às 19h.

Antique Bistrô (Divulgação)



Em memória - A missa de Sétimo Dia de Carlos Rodeiro foi marcada para a próxima segunda-feira (02), às 18h, na Paróquia Nossa Senhora da Vitória, em Salvador. Por causa da pandemia, a celebração, que será conduzida pelo Padre Luis Simões, terá transmissão virtual através do Instagram @nsdavitoria. Carlinhos faleceu na última segunda-feira (26), na capital baiana, em decorrência de um tumor no cérebro diagnosticado em abril no Hospital da Bahia, antes dele ser transferido e operado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Novas campanhas - A Abaeté Linhas Aéreas acaba de contratar a agência Propeg para desenvolver as novas campanhas. A primeira já foi apresentada para a diretoria da aérea e traz o slogan “Vá voando, vá de Abaeté” , convidando clientes para seu mais novo destino, Mucugê, na Chapada Diamantina. Tanto para Victor Barros, CEO da Propeg, quando para Hector Hamada, CEO da Abaeté Linhas Aéreas, há um olhar otimista sobre o crescimento de mercados regionais e do potencial do turismo para o desenvolvimento da economia. A campanha completa chega às ruas de Salvador em agosto.

Giro empresarial

A Onix Capital passou a representar o BTG Pactual, dando início ao seu maior processo de expansão. Com a mudança, a empresa acaba de anunciar abertura de mais duas filiais: uma em Barreiras, no interior da Bahia, e outra em Uberaba (MG). Além disso, a sede na capital baiana vai receber um reforço na equipe com a contratação de 30 profissionais do mercado financeiro.

A Rede D’Or São Luiz firmou um contrato de compra e venda para aquisição do Hospital Santa Emília. A compra foi realizada por meio da afiliada Hospital Esperança e somou R$ 201,2 milhões. O Santa Emília é uma maternidade e hospital geral de referência na cidade de Feira de Santana.