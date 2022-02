Centenas de pássaros caem subitamente do céu no México; veja vídeo

Centenas de pássaros caíram do céu, a maioria já mortos, misteriosamente no México. Vídeos de câmeras de segurança mostram o momento em que as aves, da espécie melros de cabeça amarela, caem de uma vez só. Alguns conseguem recuperar voo, mas boa parte ficou morta no chão.

O caso aconteceu por volta das 8h30 do dia 7 de fevereiro em Cuauhtemoc, uma cidade no estado de Chihuahua.

Os moradores locais relataram que os primeiros pássaros, que estavam migrando do Canadá, começaram a cair às 5h da manhã.

Um veterinário que examinou os pássaros mortos sugeriu que eles poderiam ter morrido como resultado da inalação de gases tóxicos ou poderiam ter sido eletrocutados em linhas de energia.

As aves mortas foram removidas e serão testadas para estabelecer a causa exata da morte. A investigação está em andamento.