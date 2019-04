Center Lapa realiza evento gratuito para empregadas domésticas; veja programação

A partir desta quinta-feira (25), acontece a 10ª Semana de Valorização do Trabalho Doméstico. O evento, que vai até este sábado (27), será realizado no Shopping Center Lapa. As ações e serviços acontecem no Espaço Aconchego, no piso L1.

O evento é gratuito e contará com serviços de intermediação e cadastramento de mão de obra, emissão de carteira de trabalho, orientações previdenciárias, sindical e trabalho. Haverá ainda orientação para que a categoria saiba sobre os direitos e deveres assegurados em lei.

Além disso, serão realizadas palestras sobre temas como saúde e segurança no trabalho, educação de jovens e adultos, empreendedorismo, prevenção do trabalho infantil e violência contra a mulher. Atividades de entretenimento também estão no roteiro, como exibição de filmes e apresentações de teatro, comandadas pelo ator e comediante Pisit Mota.

A 10ª Semana de Valorização do Trabalho Doméstico marca as comemorações do Dia Nacional da Trabalhadora e do Trabalhador Doméstico, celebrado no dia 27 de abril, e é promovida pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre).

Confira a programação completa:



QUINTA-FEIRA (25)

14h - Início das atividades

14h35 - Trajetória do Trabalho Doméstico nos 10 anos – Um olhar da Categoria

15h - Emprego Doméstico na Região Metropolitana de Salvador

15h35 - Roda de Conversa: ‘Trabalho Doméstico: Provando seus direitos na Justiça do Trabalho’

16h - Empreendedorismo é bom e eu gosto

16h25 - Coral Canto de Todo Lugar

17h - Apresentação de Pisit Mota (Ator e humorista)

17h30 - Abertura

19h05 - Encerramento com os cantores Zelito Miranda e Capitão Curisco

SEXTA-FEIRA (26)

9h - SUDESB-Trabalho Doméstico na Perspectiva do Cuidado - Cuidando do Corpo com Equipamentos de Trabalho

9h25 - Roda de Conversa: “Como se fosse da família” – Dra. Gabriela Ramos

9h50 - Empreender para além das tarefas do lar

10h15 - Racismo Institucional, impactos na saúde da população negra

10h40 - O Trabalho Doméstico - Riscos e Repercussões sobre a Saúde

11h15 - Evolução dos direitos do empregado (a) doméstico(a) na Previdência Social

11h40 - Ampliação dos Direitos dos/das Trabalhadores/as Domésticos/as

12h - Roda de Conversa: O Que Muda Com a Reforma da Previdência?

13h40 - Trabalho Doméstico: Situações que podem gerar reclamação trabalhista

14h05 - Roda de Conversa - 30 anos SINDOMÉSTICO

14h40 - A Saúde das Trabalhadoras (es) no Trabalho Doméstico

15h30 - Direito da trabalhadora na Justiça do Trabalho

15h55 - Prevenção ao Trabalho Infantil Doméstico - (FETIPA)

16h20 - Saúde da trabalhadora Doméstica

16h45 - O Desafio no Fortalecimento de Direitos: O Lorogum das mulheres pretas

17h10 - Feminismo e a luta dos Direitos

17h35 - Exibição do Filme DIÁRIO DE CLASSE (Protagonista Maria José - Trabalhadora Doméstica) e DEBATE

18h - Encerramento: POETA BRENA ELEN do grupo ‘AS VISSIONÁRIAS’

SÁBADO (27):

9h - Trabalho Doméstico como Categoria de Trabalho

9h25 - Segurança e Saúde no Trabalho Doméstico

9h50 - Violência de Gênero no Âmbito Doméstico e Familiar

10h15 - Ampliação dos Direitos das Trabalhadoras Domésticas

10h40 - Serviço social e trabalho doméstico

11h05 - Construindo a Igualdade no âmbito do Trabalho Doméstico

11h30 - Empoderamento Político-Impactos na vida das Mulheres Negras

12h55 - Contadora de Histórias (Poemas diversos sobre Lavadeiras e Domésticas)

13h20 - Mobilização sindical – Milca Martins (Sindoméstico)

14h10 - Trabalho Análogo ao Escravo: Eu Vivo Isso?

16h - Cadastro e Comprovação de atividades do empregado doméstico na Previdência Social (INSS) - Jean Abreu (INSS)

16h25 - FGTS e Direitos Trabalhistas

16h40 - Políticas de Ações Afirmativas e o Trabalho Doméstico

17h10 - Encerramento

SERVIÇO:

O quê: 10ª Semana de Valorização do Trabalho Doméstico

Onde: Shopping Center Lapa, Piso L1 (Rua Portão da Piedade, nº 155).

Quando: 25/04, das 14h às 19h; 26 e 27/04, das 09h às 19h.

Quanto: Gratuito