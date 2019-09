Center Lapa terá programação especial para idosos durante esta semana; veja

Os idosos terão uma programação especial durante toda a semana no shopping Center Lapa, em Salvador. Com programação de vai desta segunda-feira (30) até sábado (5), a Semana do Idoso Empoderado oferece atividades gratuitas de cultura, lazer e saúde.

Na programação, há palestras, apresentações de corais musicais, dança de salão, oficina de artesanato, entre outros. Todas as atividades são gratuitas e acontecerão no Espaço Aconchego, que fica localizado no piso L1 do Center Lapa, a partir das 10h.

Além das atividades culturais da Semana do Idoso, o Center Lapa recebe até o dia 5 de outubro a exposição “Espelho, espelho meu”, que traz fotografias e narra a história de idosas do Abrigo Mariana Magalhães (AMMA). O evento está disponível para visitação gratuita no horário de funcionamento do Center Lapa, no corredor da Riachuelo, no piso L3.

Todas as ações são em homenagem ao Dia do Idoso, celebrado mundialmente no dia 1º de outubro.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO EMPODERADO

30/09 - Segunda-feira

10h - Abertura do evento com a palavra do presidente da Frente Parlamentar dos Direitos da Pessoa Idosa e convidados

Apresentação das Molecas de Ouro

10h30 - Apresentação do Grupo do Abrigo Dom Pedro II

14h - Samba de Roda – ASAPREV CORAL DO CALEBE

01/10 - Terça-feira

10h - Coral Cantos e Encantos – SINDPREV

11h - Coral Caras E Coroas – SINDPREV

14h - Sambadeiras – Sesc

15h - Dança De Salão – SINDPREV

02/10 - Quarta-feira

10h - Coral Caras e Coroas – SINDPREV

14h - Grupo Rosas Vermelhas Dança de Salão – ASAPREV

03/10 - Quinta-feira

10h - Palestra Sra. Maria Emília Rodrigues, Gerontóloga

Palestra Sobre Nutrição – Amanda Rodriguez

Palestra Sobre Como Envelhecer Com Saúde Marinês Marques

14h - Grupo Corpo em Movimento – Dona Miriam Oficina de Artesanato – Dona Miriam

04/10 - Sexta-feira

10h - Palestra Sobre Previdência Social – Dr. Marcos Barroso Grupo de Samba da ASAPREV

10h - Grupo Viver – Apresentação

14h - Apresentação do Grupo Mundo da Fantasia Roupas Feitas Com Material Reciclado

05/10 - Sábado

10h - Apresentação do Calebe – Coral

14h - Apresentação do Grupo Fonte da Alegria – Dança do Carimbó – Professor Yoham

Homenagem A Primavera / Dança Afro – Grupo da Amizade – Csu – Liberdade Roupas Feitas Com Material Reciclado – Samba de Roda Grupo da Amizade