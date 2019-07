Centro de Convenções desperta grandes expectativas

Bem vindo a Salvador

A expectativa pelo início das operações do Centro de Convenções de Salvador supera as fronteiras nacionais. Enquanto aguarda a conclusão das obras no espaço que vai recolocar a capital baiana em papel de destaque no mercado de grandes feiras, eventos e congressos, a GL Events, empresa que será responsável pela gestão do espaço, avança nos preparativos para a operação. Diretor de novos negócios da empresa, Rodolfo Andrade explica que as expectativas em relação a Salvador são tão grandes que tem funcionários na matriz da GL, na França, pedindo para vir pra cá. "Salvador tem uma imagem muito forte nacionalmente e internacionalmente, a cidade tem uma cultura extremamente rica e isso é algo que valorizamos nos destinos em que trabalhamos", explica. Presente no Brasil em espaços como o Riocentro e Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e o São Paulo Expo – o maior da América Latina, a GL tem em seu portifólio a Bienal do Livro do Rio, que recebe 600 mil visitantes por edição.

Perspectiva do Centro de Convenções de Salvador (Divulgação) Mais de 50% das obras foram concluídas (Divulgação) Equipamento está sendo construído na área de antigo Aeroclube (Divulgação) Formato de pomba homenageia Salvador (Divulgação)

Tá andando

O Centro de Convenções de Salvador já tem mais da metade das obras concluídas e tem previsão de ser inaugurado pela Prefeitura no final deste ano. A expectativa da GL Events é que o equipamento comece a trazer os primeiros impactos no mercado de feiras e congressos ainda no primeiro semestre do ano que vem. Rodolfo Andrade explica que o equipamento funciona como um grande gerador de tráfego turístico para o destino. Os indicadores do setor mostram que 15% da receita proveniente de um grande evento ficam no próprio equipamento, em gastos com estacionamento, alimentação e tudo o mais que envolve o evento. Mas o grosso dos recursos é distribuído por toda a região. "A maior parte da receita de um evento vai para o setor hoteleiro, de alimentação, transportes e toda a cadeia do turismo na cidade. É por isso que um centro de convenções é tão importante", destaca. "Nós estamos nos juntando ao esforço de toda a cadeia do turismo para valorizar cada vez mais Salvador como destino porque isso será positivo para todos", aponta.

A GL Events

A multinacional francesa chega ao Nordes após vencer a licitação para gerir o Centro de Convenções de Salvador pelos próximos 25 anos. Neste período, a companhia vai investir cerca de R$ 50 milhões no espaço. Desde 2006 no Brasil, a empresa já fez investimentos de ordem de R$ 1 bilhão no eixo Rio-São Paulo. Presente em mais de 20 países nos cinco continentes, a empresa chega ao espaço de número 50, entre pavilhões de exposições, centros de convenções e arenas multiuso. Com faturamento de 1.041 bilhão de euros em 2018, a empresa tem atualmente mais de 4.500 funcionários, sendo 36% deles fora da França. O Brasil é a segunda maior operação do grupo.

De olho no mercado

O professor Jouberto Uchôa de Mendonça, reitor da Universidade Tiradentes (Unit), de Sergipe, e presidente do conselho do Grupo Tiradentes, que tem unidades educacionais em Alagoas e Pernambuco, já escolheu seu próximo alvo. Tem dito a pessoas próximas que o grupo pretende chegar com tudo por aqui. A Unit é considerada a segunda maior instituição privada de ensino da região Nordeste. Filho de uma merendeira e um motorista da rede pública, Uchôa iniciou as atividades ligadas à educação como vigia, depois servente, inspetor de alunos, professor de matemática, secretário e diretor. Fez o curso comercial básico, depois fez o curso técnico em Contabilidade. É bacharel em Ciências Jurídicas e pós-graduado em Administração de Unidades de Ensino.

Nova rota

A partir de 02 de agosto, Salvador e Maceió ganham mais uma opção de conexão aérea pela Azul. Como parte da estratégia pra crescer na Bahia, companhia vai lançar um voo direto entre as duas capitais nordestinas. A rota será feita com os jatos da Embraer, com capacidade para até 118 assentos e são equipados com TV ao vivo.

Irmã Dulce

A Câmara Empresarial do Turismo (CET) vai receber a superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Maria Rita Lopes Pontes, e o Padre Manoel de Oliveira Filho, que coordena a Pastoral do Turismo, na próxima quinta-feira (dia 25), às 8h30. Eles vão apresentar o Roteiro Turístico da Cidade Baixa, a ser fortalecido com a Canonização de Irmã Dulce, agendada para o mês de outubro, com cerimônias em Roma (Itália) e Salvador.