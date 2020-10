Centro de Convenções recebe primeiro evento presencial nesta quinta (15)

Nesta quinta-feira (15), o Centro de Convenções Salvador (CCS) vai receber o primeiro evento presencial em sua área interna. A entrega do Prêmio Top of Mind acontece às 18h no foyer do mezanino, espaço nobre do equipamento administrado pela GL events.

A cerimônia é exclusiva para convidados e tem o limite de 100 pessoas, atendendo aos protocolos para realização de eventos presenciais. Todas as normas de segurança biossanitária serão seguidas, como: distanciamento social, credenciamento digital, medição de temperatura e disponibilização de álcool em gel.

Quem quiser acompanhar a entrega da premiação pode assistir pela internet, através da plataforma Zoom. Os interessados devem acessar o site Sympla, buscar pelo evento “Top of Mind – Salvador" e fazer a inscrição gratuita.

Além da entrega da premiação, haverá uma palestra de um dos nomes mais famosos do marketing no Brasil: Jaime Troiano, CEO da Troiano Branding. Com o tema “Qual é o seu propósito? A energia que movimenta pessoas, marcas e organizações no século 21”, a apresentação será mediada por Eduardo Almeida, CEO do Ikigai.

“Os eventos híbridos, que são presenciais e virtuais ao mesmo tempo, são uma tendência do setor. No mês passado recebemos o nosso primeiro evento online – a Abav Collab – e agora estamos recebendo o Top of Mind neste novo formato. Estamos abertos a receber os mais variados tipos de eventos e a ajudar nossos clientes a transformar os seus projetos em realidade”, comentou Ludovic Moullin, diretor geral do Centro de Convenções Salvador (CCS).

Segurança

Todos os eventos que ocorrerem no Centro de Convenções Salvador atendem aos protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias municipais e estaduais. Entre elas estão: a medição de temperatura na entrada, o credenciamento digital, o uso obrigatório de máscaras.

A essas normas, se somam os protocolos da GL events – administradora do Centro de Convenções Salvador- e que se baseia nas regras nacionais do setor e na sua experiência na administração de mais de 50 espaços para eventos ao redor do mundo. Algumas dessas diretrizes valem tanto para o público interno como para o externo, já que são medidas universais: higienização e aplicação do álcool em gel frequente nas mãos e distanciamento mínimo de 2 metros.

A equipe de operação do Centro de Convenções Salvador também recebeu orientações específicas, como fazer uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) apropriados, realizar a limpeza recorrente (a cada 3 horas) dos ambientes, principalmente das áreas mais expostas ao toque das mãos. O local ainda recebeu sinalização para reforçar as orientações de sensibilização a respeito da etiqueta respiratória, além de marcação da distância de segurança em escadas rolantes e elevadores.

Também foi uma elaborada uma lista de orientações para os promotores de eventos que contempla desde a pré-produção até a desmontagem. O time do Centro de Convenções Salvador está disponível para auxiliar os organizadores a montar um plano operacional que siga todas as normas de segurança sanitária em vigor.

Sobre o Centro de Convenções Salvador

O Centro de Convenções Salvador (CCS) é um espaço multiuso e versátil, administrado pela GL events, que permite a realização e configuração de eventos de todo tipo, desde pequenas reuniões e palestras a feiras e shows. Localizado à beira do mar da capital baiana, o equipamento tem capacidade para receber até 20 mil pessoas em sua área externa e 14 mil visitantes na área interna, em eventos simultâneos.

Com a expertise da GL events, que acumula mais de 40 anos de prestação de serviços para toda a cadeia de eventos no mundo, o Centro de Convenções conta ainda com consultoria especializada para garantir uma experiência completa ao público, apoiando os organizadores em toda a fase de planejamento e execução de eventos.