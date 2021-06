Centro de Defesa LGBT da Bahia já realizou mais de 2,4 mil atendimentos em 2021

O Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia, ligado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), do governo baiano, já realizou mais 2,4 mil atendimentos e 616 acolhimentos em 2021, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (28). Hoje é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+.

O dia foi escolhido por marcar o levante contra a opressão policia no bar Stonewall Inn, em Nova York, em 1969. É uma data que reforça a necessidade de se lutar contra o preconceito e promover a diversidade e tolerância.

O centro, que foi aberto em 2017, promove ações educativas e culturais para valorizar a comunidade LGBTQIA+. Também oferece apoio psicológico e jurídico para membros da população que sofrem algum tipo de violência.

Localizado no Casarão da Diversidade, criado em 2018 pela SJDHDS, no Pelourinho, em Salvador, o CPDD-LGBT já realizou mais de 8,5 mil atendimentos e 4,6 mil acolhimentos da população LGBTQIA+ em todo período de existência.

É possível entrar em contato com o centro pelo Whatsapp (71) 9 9606-5505. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, por ordem de chegada e por grau de emergência. Casos urgentes são atendidos também nos finais de semana. O Casarão da Diversidade está localizado na Rua do Tijolo, nº 08, no Pelourinho, em Salvador.